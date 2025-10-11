-A través de diferentes campañas, se promueve la salud mental entre el personal operativo, administrativo y la comunidad

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 11 de 2025.- Siguiendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) garantiza a su personal operativo y administrativo atención psicológica gratuita.

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, celebrado cada 10 de octubre, la SSPT reitera el exhorto a su personal a comunicarse al Departamento de Psicología a través de la extensión: 19020 para agendar una cita y recibir atención profesional acorde a sus necesidades.

Con la finalidad de eliminar el estigma en torno a este tema, profesionales en la materia que trabajan en esta institución realizan periódicamente actividades que promueven el autocuidado y la importancia de buscar ayuda en caso de requerirla.

Acorde con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y siguiendo la política humanista del gobernador, Américo Villarreal Anaya, a través del Plan Tamaulipas, se impulsa la atención comunitaria a personas afectadas por emergencias, causadas por fenómenos naturales; en estos casos, se brindan principalmente los primeros auxilios psicológicos e intervención en crisis a la población albergada en refugios temporales.

Brinda SSPT atención psicológica gratuita a su personal

-A través de diferentes campañas, se promueve la salud mental entre el personal operativo, administrativo y la comunidad

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 11 de 2025.- Siguiendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) garantiza a su personal operativo y administrativo atención psicológica gratuita.

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, celebrado cada 10 de octubre, la SSPT reitera el exhorto a su personal a comunicarse al Departamento de Psicología a través de la extensión: 19020 para agendar una cita y recibir atención profesional acorde a sus necesidades.

Con la finalidad de eliminar el estigma en torno a este tema, profesionales en la materia que trabajan en esta institución realizan periódicamente actividades que promueven el autocuidado y la importancia de buscar ayuda en caso de requerirla.

Acorde con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y siguiendo la política humanista del gobernador, Américo Villarreal Anaya, a través del Plan Tamaulipas, se impulsa la atención comunitaria a personas afectadas por emergencias, causadas por fenómenos naturales; en estos casos, se brindan principalmente los primeros auxilios psicológicos e intervención en crisis a la población albergada en refugios temporales.