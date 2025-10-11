Apoyó Guardia Estatal con traslado a personas en la zona sur

-A través del Plan Tamaulipas se brinda seguridad a la población afectada por las lluvias

Tampico, Tamaulipas.- Octubre 11 de 2025.- En el marco del Plan Tamaulipas, personal de la Guardia Estatal en la zona sur apoyó con traslado a población afectada por inundaciones en Tampico, Altamira, y Ciudad Madero.

En el municipio de Altamira, se brindó seguridad en planteles educativos, comercios y colonias, además del traslado de personas que requerían movilizarse y no contaban con servicio de transporte público.

En Tampico, se realizó la supervisión de cuerpos de agua, y se apoyó con traslado a personas a diferentes puntos de la ciudad.

Mientras tanto, en Ciudad Madero se recorrieron las colonias ubicadas en las áreas más bajas, trasladando a personas que solicitaron apoyo para arribar a sitios más seguros.

Cabe destacar, en ninguno de los tres municipios se presentan cierres en las vías de comunicación.