Realizan foro técnico sobre calidad del agua y suelo en la agricultura en Río Bravo

Río Bravo, Tamaulipas.- Octubre 10 de 2025.- Con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia de la calidad del agua y el suelo en las actividades agrícolas, el secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, asistió al Foro Técnico “Desafíos de la Calidad del Agua y el Suelo en la Agricultura”, evento que reunió a expertos, productores e instituciones para abordar uno de los temas más sensibles y prioritarios del sector agroalimentario.

Varela Flores destacó las graves repercusiones que puede tener el uso de agua y suelos con parámetros de calidad fuera de los límites establecidos, tanto en la productividad agrícola como en la salud ambiental y humana. Subrayó además la importancia de impulsar prácticas sostenibles y monitoreos constantes para preservar los recursos naturales en el norte del estado.

El foro, que tuvo lugar en el Auditorio del Centro Experimental Río Bravo, contó con la participación de 12 conferencistas especializados, quienes abordaron temas como la salinidad del suelo, presencia de contaminantes en el agua, y estrategias de manejo sustentable.

El evento fue encabezado por el presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos Zona Norte de Tamaulipas, José Luis Suárez Vera, y estuvo dirigido a productores agrícolas, ganaderos, investigadores, académicos, funcionarios de los tres niveles de gobierno, estudiantes y público en general.

También estuvieron presentes, Juan Rentería, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP); Juan Báez Rodríguez, asesor de la Secretaría de Desarrollo Rural, y Perfecto Solís Alanís, director de Vinculación Institucional, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer la vinculación entre ciencia, tecnología y campo, para garantizar una agricultura más productiva, sana y libre de contaminación.