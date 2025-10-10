Protección Civil Tamaulipas emite aviso por presencia y continuidad de lluvias en la entidad

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 10 de 2025.- La Coordinación Estatal de Protección Civil informa a la ciudadanía, sobre la presencia y continuidad de lluvias de moderadas a fuertes que se registran durante este día en diversas regiones del estado, derivadas del ingreso de humedad del Golfo de México y una zona de inestabilidad atmosférica.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, las precipitaciones afectan principalmente las zonas centro y sur del estado, incluyendo los municipios de Ciudad Victoria, Hidalgo, Padilla, Güémez, Llera, El Mante, Soto La Marina, Abasolo, Jiménez, Tampico, Madero y Altamira, sin descartar lluvias dispersas en la región norte.

Se prevé que las precipitaciones estén acompañadas de actividad eléctrica moderada y rachas de viento, entre los 30 y 50 km. por hora, por lo que se recomienda a la población mantenerse alerta ante posibles inundaciones en zonas bajas, encharcamientos, crecidas repentinas de ríos o arroyos y baja visibilidad en carreteras.

El coordinador estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente, exhortó a la población a tomar precauciones y seguir las recomendaciones de la dependencia, enfatizando que “la prevención y la atención oportuna son fundamentales para reducir riesgos ante las condiciones de lluvia que actualmente se presentan en la entidad.”

Asimismo, informó que este temporal de lluvias concluirá durante el transcurso del día sábado 11 de octubre, esperándose una disminución gradual en la intensidad de las precipitaciones y una mejora en las condiciones meteorológicas para el resto del fin de semana.

Recomendaciones a la población:

Evitar cruzar corrientes de agua o zonas inundadas.

Limpiar y recoger basura en las vialidades convergentes a sus zonas habitacionales.

No arrojar basura en drenes, alcantarillas ni cauces naturales.

Resguardar objetos sueltos que puedan ser desplazados por el viento.

Mantener precaución al conducir bajo condiciones de lluvia y disminuir la velocidad.

•Estar atentos a los avisos oficiales emitidos por Protección Civil Tamaulipas y autoridades municipales. Reportar cualquier emergencia al 911.

Los Consejos Municipales de Protección Civil se mantienen en vigilancia permanente y listos para brindar apoyo a la población en caso de ser necesario.

“El Gobierno del Estado, a través de Protección Civil Tamaulipas, mantiene el monitoreo constante de las condiciones meteorológicas y trabaja en coordinación con autoridades municipales y federales para salvaguardar la integridad de las y los tamaulipecos”, señaló Gonzalez de la Fuente.