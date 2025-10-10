Promueven educación, cultura y deporte en CEDES Matamoros

-Con estas acciones se garantizan los derechos fundamentales de la población que cumple sanciones privativas de la libertad

Matamoros, Tamaulipas.- Octubre 10 de 2025.- A través del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, personas privadas de la libertad (PPLs) en el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) del municipio de Matamoros llevan a cabo actividades que favorecen su reinserción social.

En colaboración con el Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos (ITEA), 22 PPLs presentaron exámenes que acreditan el nivel primaria y les permite continuar avanzando en su desarrollo académico.

Al ser la cultura un eje esencial para la reinserción social y para fortalecer las relaciones interpersonales al interior del centro, se organizaron salas de lectura en las áreas varonil y femenil, mismas que contaron con la participación de 42 participantes; también, 10 varones fortalecieron sus habilidades cognitivas mediante juegos de mesa en el aula escolar.

Ante la proximidad de la celebración del Día de Muertos, se impartieron clases de maquillaje alusivo a esta festividad que identifica a México a nivel internacional, beneficiando a 10 PPLs.

Para complementar los efectos positivos de estas actividades, se celebró una activación física en el área varonil, en la cual, 24 PPLs realizaron ejercicios que contribuyen a su salud física y emocional.

Mediante la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) garantiza los derechos fundamentales de la población que cumple sanciones privativas de la libertad, como lo son la salud y la educación.