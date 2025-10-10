Lleva Secretaría de Turismo capacitación al El Mante y González

-El Gobierno de Tamaulipas impulsa una capacitación permanente de prestadores de servicios en destinos turísticos

El Mante, Tamaulipas.- Octubre 10 de 2025.- Para impulsar la competitividad turística del estado, la Secretaría de Turismo intensifica la capacitación de prestadores de servicios, llevando ahora esta iniciativa a las mujeres y hombres de Ciudad Mante y González, con el objetivo de fortalecer la calidad y excelencia en el sector.

Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas destacó la importancia de una capacitación permanente, no solo para cumplir los estándares, sino para mantenerse actualizados sobre las tendencias de la industria.

“Esto es garantizar el cumplimiento de los requisitos normativos, asegurar la prestación de un servicio de calidad a los visitantes y contribuir al fortalecimiento de la competitividad turística en el estado”, explicó el funcionario estatal.

Refirió que al realizar estas capacitaciones, los prestadores de servicios turísticos de todos los destinos turísticos, contarán con mayores conocimientos y herramientas prácticas para fortalecer su desempeño y mejorar la calidad de atención a los visitantes.

“Estamos fomentando una cultura de profesionalización continua, incrementando la competitividad de los destinos, contribuyendo a consolidar una oferta turística segura, ordenada y de mayor atractivo para el turista nacional e internacional”, explicó.

Concluyó que la competitividad del destino, también se traduce en impulsa el desarrollo económico local, empleos, oportunidades de negocios, además, de garantizar la sostenibilidad del sector al proteger el medio ambiente y la cultura.