Lleva SEBIEN apoyos a Nuevo Morelos

Nuevo Morelos, Tamaulipas. – Octubre 10 de 2025.- Con la entrega de recursos de diversos programas sociales a la población del municipio de Nuevo Morelos, la Secretaría de Bienestar Social da cumplimiento a la política de transformación para el desarrollo que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya en Tamaulipas.

En una gira de trabajo realizada en la plaza principal de ese municipio, y con la representación de la secretaria de Bienestar, Silvia Casas González, el coordinador de Delegaciones, Ángel Nájera Ortega, hizo llegar a los beneficiarios los paquetes alimentarios, los cheques de Empleando Bienestar, así como tinacos, paquetes de láminas y de letrinas.

En ese lugar, y ante la presidenta municipal Yaneth Cristal Nájera Cedillo, la delegada de SEBIEN en Nuevo Morelos, Montserrat Romero Tamez, y el vínculo del DIF, Alejandro Figueroa, Nájera Ortega, en su mensaje, reiteró el compromiso del gobernador Américo Villarreal de seguir dando respuesta a las peticiones de las familias tamaulipecas.

“Les hago llegar el saludo de nuestro gobernador, el doctor Américo Villarreal Anaya; estamos aquí para demostrar que el bienestar no es un discurso, sino una realidad que se vive en cada hogar a donde llega un apoyo, una oportunidad o incluso una esperanza”, expresó.

Hizo mención a la respuesta que se dio en esta ocasión a 100 personas de ese municipio, que corresponde a la instrucción de la política social del mandatario estatal, quien ha demostrado que la transformación se hace con amor, con empatía y con el corazón puesto en la gente.

En esa misma plaza, autoridades y beneficiarios de Empleando Bienestar dieron arranque a un programa de limpieza de áreas verdes, mediante el cual se entregan apoyos económicos a personas de la comunidad que participan en tareas de mejoramiento del entorno.

Antes, por la mañana, en la escuela Secundaria General Juan Martínez García, tuvo lugar el espectáculo teatral Las Futbolistas, escenificado por el grupo proveniente del Estado de México Ráfaga Teatro, como parte de la 32ª edición del Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano, considerada la gran fiesta cultural que se realiza en el estado y en la que estuvieron presentes, además de la comunidad escolar y del público en general, el director del ITCA, Héctor Romero Lecanda, y el diputado local Francisco Hernández Niño.