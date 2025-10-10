Fortalecen coordinación institucional en materia laboral y de seguridad social

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 10 de 2025.- Con el propósito de fortalecer la colaboración entre autoridades laborales, organismos empresariales y sectores productivos, se llevó a cabo la “Mesa de Trabajo Interinstitucional en Materia Laboral y de Seguridad Social”, un espacio de diálogo que busca impulsar el cumplimiento de la legislación laboral y promover centros de trabajo seguros, incluyentes y en apego a la normatividad vigente.

Durante este encuentro, realizado en las instalaciones de Canaco Victoria, se reunieron representantes de las principales instituciones relacionadas con el ámbito laboral y de seguridad social, quienes compartieron experiencias, estrategias y herramientas para mejorar las condiciones de trabajo, prevenir riesgos laborales y orientar al sector empresarial sobre sus obligaciones patronales.

Este esfuerzo forma parte de las acciones impulsadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, encabezada por Luis Gerardo Illoldi Reyes, quien ha fortalecido la vinculación interinstitucional como eje fundamental de la política laboral en Tamaulipas, fomentando una cultura de cumplimiento y bienestar en los centros de trabajo.

El evento fue encabezado por la Dirección de Inspección y Previsión Social, a cargo de Claudia Yazmín Villarreal Vázquez, y contó con la participación de José Ives Soberón Mejía, Director de los Centros de Conciliación Laboral de Tamaulipas; José Alfredo Guijarro Sandoval, Procurador de la Defensa del Trabajo; y Juliana Rosalinda Guerra González, ex trabajadora con amplia experiencia en el IMSS, quienes aportaron sus conocimientos para enriquecer el intercambio de ideas y experiencias.

Asimismo, la Mesa de Trabajo Interinstitucional refuerza la colaboración entre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Centro de Conciliación Laboral, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y el Instituto Mexicano del Seguro Social, con el fin de fortalecer la cultura de cumplimiento voluntario y la prevención de conflictos laborales.

Por parte del sector empresarial, participó el Presidente de Canaco Victoria, Federico Arturo González Sánchez, junto a su comitiva, refrendando el compromiso de la iniciativa privada con la legalidad, la seguridad y el respeto a los derechos laborales.