EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues vaya que el Dios TLALOC se dejó caer en la mayor parte de nuestro municipio…Los reportes de ranchos y comunidades rurales son en el sentido de que las precipitaciones pluviales han sido vastas y por demás generosas…MARIO ALBERTO CRUZ OCHOA líder de la CNC nos comentó que en los ejidos le han hecho saber que las lloviznas han sido de moderadas a muy intensas…Va a ser sin la menor de la dudas un excelente cierre de año para los agricultores y ganaderos de Soto la Marina…El mejor de los cierres de los últimos años…Decían los viejos de la comarca cuando llovía mucho, “está lloviendo dinero”…Y tenían razón pues cuando llueve bastante se reactivan los trabajos en la zona rural, la gente tiene trabajo, viene al pueblo y realiza consumos diversos que les caen a los comerciantes como un bálsamo convertido en dinero…Hablando de dinero que pronto los encumbrados de la 4T enseñaron el cobre y sacaron a flote las ansias reprimidas de capitalistas…Decían odiar a los conservadores por sus excesos, pero estos de la 4T resultaron peores…GERARDO FERNANDEZ NOROÑA, RICARDO MONREAL, ADAN AUGUSTO LÓPEZ HERNANDEZ y los hijos mayores de AMLO salieron con maestría en eso de hincarle el diente al presupuesto, es decir, salieron buenos para tomar el dinero ajeno que es precisamente, propiedad de los mexicanos…Ni los más rancios Morenistas atinan a cómo defenderlos ante la opinión de la gente…Pero bueno creo que estas acciones que han realizado van a quedar impunes y es que los protege un manto de impunidad por todos lados…Tienen el senado y el congreso dominado y el poder judicial también…Quien los puede llamar a cuentas?…Ni modo que la presidenta CLAUDIA lo vaya a llamar a cuentas pues le tiene miedo y pavor al real jefe de esta pandilla como lo es el ex presidente que reside físicamente en el rancho “La Chingada”, pero es quien sigue moviendo los hilos del poder en nuestro país…CLAUDIA cada día que pasa más que parecer presidenta se asemeja a la gerente de una empresa con mando y poderes limitados…Triste la realidad…En terrenos locales para resaltar los trabajos que sigue desarrollando GLYNNIS…Banderazos de obras un día sí y el otro también…Claro que para quienes ven el ejercicio de gobierno como un espacio para la crítica negativa pues cada obra que se realiza por parte de la joven alcaldesa es motivo y es razón para el ataque y para la perfidia…No siempre le cae bien a ciertos actores políticos que una administración local lleve a cabo accione en beneficio de la comunidad pues les reducen a ellos el margen de maniobra para los golpes y los ataques…Ahora que ha estado lloviendo gracias a DIOS aprovechan para enderezar sus ataques contra el gobierno municipal como si GLYNNIS hubiera recibido el pueblo siendo una maravilla y un ejemplo de calles en excelente estado…Cierran los ojos ante la realidad de las cosas como son de que GLYNNIS en apenas un año los tripleteó en la cantidad de calles pavimentadas con concreto hidráulico, así como en el tema de la rehabilitación del drenaje sanitario entre otras acciones desarrolladas para goce y para el disfrute de los marinenses…En fin…Me comenta JUAN HERRERA MORALES el presidente local del tricolor que ya está integrando lo que serán las carteras del instituto partidista a su cargo…Tiene JUAN las mejores intenciones de que el PRI vuelva a reverdecer sus laureles…Pero la verdad es que tiene una tarea así de gigantesca pues en el tricolor no hay lana y la militancia que aún queda es muy reducida en cantidad…Pero bueno quien quita y de repente por ahí surja un valiente que se quiera cubrir con la bandera tricolor y buscar la alcaldía en la próxima elección y que claro le meta lana de su bolsa porque lo que es el partido, esté tronado…De todos modos se respeta y se reconoce el valor político de JUAN…Pues por fin se le hizo justicia sindical al personal asignado al CREDE de Soto la Marina y es que en días pasados por instrucciones del Secretario General de la Sección 30 del SNTE el jefe ARNULFO RODRÍGUEZ TREVIÑO se eligió la representación de los trabajadores de ese espacio y dentro de un marco de unidad quedó como representante la maestra ANGELICA MARIA REYES LUGO y como suplente el Lic. JESUS RICARDO ROMERO CONDE…Acudió a validar esta elección el Coordinador Regional de la Sección 30, Prof. NAIN RAMIREZ GARCÍA…Los taxistas de Soto la Marina en voz de su dirigente RICARDO CASTILLO le agradecen a la alcaldesa GLYNNIS porque les está rehabilitando su espacio de espera…Dicha remodelación también alcanza y beneficia a los aseadores de calzado de la plaza principal…Pues hacia el interior de MORENA acá en nuestro municipio se pueden visualizar síntomas de ciertas diferencias entre algunos de los equipos que tienen presencia política interna…Como que cada equipo o cada tribu realiza sus propios trabajos de afiliación y algunos están cayendo en la tentación de atacar a los mismos de adentro…Que feo que se estén atacando entre ellos cuando el proceso interno por su candidatura se encuentra así de lejos…Si continúan haciéndose pedazos entre ellos que pueden esperar cuando se vengan los momento de la gran decisión municipal?…El mejor ejemplo de que están generando en todo un campo de batalla entre ellos mismos lo tenemos en los trabajos de afiliación que están llevando a cabo en donde la mayor parte de los equipos internos se traen un pleito pero de lo más sabroso para deleite y disfrute de la gente de los otros partidos…La verdad es que no hay nadie que los ponga en orden…Estaba preparada en grande la celebración de aniversario del Ejido Soto la Marina pero la bendita y hermosa lluvia traía otros planes…Intensas precipitaciones pluviales fueron la causa de que se suspendieran la mayor parte de las actividades de ante mano ya en agenda…Pero también andaban contentas las familias de Tampiquito y de Las Tunas por la abundante lluvia…Trae muchas ganas de hacer bien las cosas el recién electo dirigente del PAN en Soto la Marina AUDELIO URBINA CONDE…Reconoce de entrada el trabajo desarrollado por el anterior presidente del comité local JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ pero claro que él trae sus propia ideas y estrategias que en su momento habrá de encabezar con su comité directivo y con el respaldo de la militancia albiazul según me lo comentó en días pasados…AUDELIO es sin la menor de las dudas un panista de tiempo completo que en las buenas y también en las malas ha dejado constancia personal de lealtad a su partido…AUDELIO URBINA tiene como compañera en la secretaría general a ARELY ACOSTA MENDIOLA una joven profesionista allegada al ex candidato a la gubernatura TRUKO VERÁSTEGUI…Dice la presidenta municipal GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ que a cada calumnia de los de enfrente ella les responde con trabajo y acciones de apoyo para los marsoteños…Claro que esta es la respuesta correcta y es que ella ya es la alcaldesa del municipio y no tiene el menor de los casos que se desgaste emocional y políticamente en pequeños infiernitos…Pues la zona sur de Soto la Marina colapsó con sus ríos y arroyos crecidos gracias a las precipitaciones pluviales de esta semana…Me reportan también que la presa del Ejido Lavaderos empezó a tirar grandes volúmenes de agua para su correcto desfogue…El Partido Movimiento Ciudadano está a la alza y no se puede descartar que siga creciendo rumbo a las próximas elecciones…Figuras como el Gobernador de Nuevo León, SAMUEL GARCIA y el senador LUIS DONALDO COLOSIO RIOJAS se pueden convertir en la válvula electoral de escape de muchos electores que nada quieren ya saber de los partidos tradicionales como MORENA, PRI y PAN…En su momento la ola política del MC pudiera tocar tierra en suelo marsoteño…Y podría tocar tierra de manera muy poderosa…Pues se jubiló la comadre JULIA ROMERO SOLORIO en la Escuela Secundaria Técnica 12 “Francisco Javier Mina”…La despidieron sus compañeros dentro de un marco de cariño, reconocimiento y aprecio total…Felicidades!…Es cuanto, nos leemos en la próxima si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…