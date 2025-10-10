Cuenta el Museo Tamux con zona de “Bebeteca”

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 10 de 2025.- Tamaulipas avanza hacia la construcción de espacios inclusivos y formativos para las infancias de nuestro estado, señaló Eduardo Rocha Orozco, vocal de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas (CPBT).

Al dar a conocer que para la estimulación temprana de niñas y niños, el Museo Nacional de Historia (Tamux) ya cuenta con una “Bebeteca”, en sus instalaciones.

El funcionario explicó: “Es un espacio diseñado para la primera infancia que reafirma el compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya y la presidenta del DIF Tamaulipas, María Santiago de Villarreal con la protección, promoción, respeto y garantía de los derechos de niñas y niños.

En el vibrante corazón de Tamaulipas, el Museo Tamux se consolida como un refugio de creatividad y aprendizaje, donde los más pequeños se sumergen en un mundo de diversión y descubrimiento, mientras los adultos se maravillan explorando sus fascinantes salas.

“En la Comisión de Parques trabajamos con pasión día a día para forjar espacios inclusivos que unan generaciones, donde niños y adultos se sientan acogidos, inspirados y plenamente conectados con la magia del entorno”, destacó Rocha Orozco.

Concluyó que se está mejorando la infraestructura, aprovechando más los espacios, diversificando su oferta al público con más cursos y talleres que disfruta la población.