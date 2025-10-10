Avanza Tamaulipas en la coordinación regional para fortalecer seguridad pública con recursos del FORTAMUN en la zona centro y norte

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 10 de 2025.- Como parte del seguimiento a los trabajos para optimizar el uso del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), el Gobierno del Estado de Tamaulipas, por instrucción del mandatario Américo Villarreal Anaya, sostuvo una reunión de trabajo con autoridades municipales de las regiones centro y norte del estado.

El encuentro fue encabezado por Willy Zúñiga Castillo, secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en las instalaciones del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza (C3), con la participación de representantes de 10 municipios.

Durante la sesión, se reiteró la importancia de destinar al menos el 20% del FORTAMUN a acciones enfocadas en fortalecer la proximidad social, justicia cívica y mesas de paz entre otros aspectos o actividades que contribuyen a la seguridad pública municipal. Se hizo énfasis en que estos recursos pueden emplearse no solo en la mejora de las corporaciones policiacas, sino también en áreas complementarias como la prevención de la violencia, justicia cívica, cuerpos de Bomberos, Protección Civil y el desarrollo de estrategias de proximidad.

Zúñiga Castillo señaló que la correcta aplicación de estos fondos es clave para robustecer las capacidades operativas y preventivas de los municipios, permitiendo una atención más eficaz a los desafíos en materia de seguridad.

Los municipios que participaron en esta jornada fueron: San Fernando, Méndez, Burgos, Cruillas, San Nicolás, Soto la Marina, Jiménez, Abasolo, Casas y Aldama.

Indicó que el Gobierno del Estado de Tamaulipas, reitera su compromiso de mantener un trabajo coordinado con los gobiernos municipales, consolidando la seguridad como un pilar esencial para el desarrollo y bienestar de todas y todos los tamaulipecos.