Arranca Campaña de Esterilización Quirúrgica de Perros y Gatos

-En el Mes Nacional de la Esterilización Quirúrgica de Perros y Gatos se estima practicar 1,500 procedimientos

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Para concientizar a la población sobre la responsabilidad que representa tener una mascota, el mes de octubre es el Mes Nacional de la Esterilización Quirúrgica de Perros y Gatos.

Lo anterior lo informó el responsable del Departamento de Prevención y Control de Zoonosis, Alejandro Hernández Martínez, al señalar que con el apoyo del secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, se adquirieron los insumos necesarios para llevar a cabo esta campaña de esterilización que tiene como meta realizar unos mil 500 procedimientos.

Dijo que fueron distribuidos los materiales a cada Distrito de Salud para el Bienestar (Jurisdicción Sanitaria) para realizar las cirugías de los animalitos, que en coordinación con la Facultad de Medicina Veterinaria, que apoyan con personal voluntario y el quirófano móvil, se llevará a cabo durante el mes de octubre y puedan solicitar este beneficio.

“En ocasiones tenemos mucha demanda para este procedimiento y se nos terminan los insumos, pero en este mes se tienen programados unos mil 500 procedimientos y para ello pueden acudir a estas unidades, en donde se hace una lista y se proporcionan los datos del animalito para programarlos, además se les otorgan los medicamentos y el mismo día se los pueden llevar a sus casas”, mencionó Hernández Martínez.

Informó que en lo que va del año, y con el apoyo del gobernador Américo Villarreal Anaya a los distintos programas, se han realizado 3 mil 558 esterilizaciones de mascotas en todo el estado y entre los requisitos para la cirugía, destaca que estén libres de garrapatas y pulgas, que no tengan anemia y que no hayan estado enfermos anterior a la cirugía, ya que se realiza un análisis de sangre para verificar su salud y que no corran riesgo durante y después del procedimiento quirúrgico.

En lo referente a la vacuna antirrábica canina y felina, señaló que se encuentran disponibles todo el año en las unidades de salud y a la fecha se tiene un avance de aplicación de más de 200 mil vacunas, para ello recomendó a la población a que mantengan a sus mascotas dentro de casa, principalmente a los perros para no exponerlos a que se conviertan en perros callejeros y que ocasionen alguna agresión a las personas.

Por último reiteró que esterilizar es un acto de responsabilidad que mejora la vida de tus animales de compañía y ayuda a controlar la sobrepoblación de estas especies, lo que favorece el control de enfermedades. Lleva a tus perros y gatos, machos y hembras a esterilizar, y para mayor información acude a la unidad de salud más cercana.