Tamaulipas avanza con el impulso y uso eficiente del FORTAMUN para fortalecer la seguridad pública ahora en la región centro

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Octubre 09 de 2025.- Por instrucciones del gobernador Américo Villarreal Anaya y con el objetivo de fortalecer la seguridad pública desde el nivel municipal, Willy Zúñiga Castillo, secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Tamaulipas, continuó y encabezó una reunión de trabajo con las y los alcaldes y representantes de 13 municipios de la región centro del estado en las instalaciones del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza (C3).

Durante el encuentro, se destacó la importancia de optimizar el uso del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), especialmente destinando al menos el 20% de estos recursos a acciones relacionadas con la seguridad pública.

Zúñiga Castillo subrayó que estos fondos pueden aplicarse no solo al fortalecimiento de las corporaciones policiacas, sino también a áreas clave como Protección Civil, cuerpos de Bomberos, prevención de la violencia, justicia cívica y policía de proximidad. Estas estrategias buscan ampliar la cobertura y mejorar la capacidad de respuesta de las instituciones locales de seguridad tanto en temas y órdenes administrativos como aquellos que pudieran impactar en la esfera delictiva.

Los municipios participantes en esta jornada de coordinación fueron: Victoria, Tula, Jaumave, Palmillas, Bustamante, Miquihuana, Llera, Güémez, Padilla, Hidalgo, Villagrán, Mainero y San Carlos.

El funcionario señaló que el Gobierno del Estado de Tamaulipas, reitera su compromiso de trabajar de manera conjunta con los gobiernos municipales, colocando la seguridad de las y los tamaulipecos como eje fundamental del desarrollo y bienestar en la entidad.