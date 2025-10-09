Promueven salud mental y previenen el suicidio entre adolescentes en conflicto con la Ley Penal

Altamira, Tamaulipas.- Octubre 09 de 2025.- En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, personal del Centro Regional de Ejecución de Medidas para Adolescentes del municipio de Altamira, en coordinación con el Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones (CECOSAMA) de Tampico impartieron el taller de “Reflexión y Sensibilización de Prevención del Suicidio”.

Esta plática informativa estuvo dirigida a adolescentes en conflicto con la Ley Penal que cumplen medidas no privativas de la libertad, así como a sus familias, al ser este núcleo uno de los principales que intervienen en la prevención.

Entre los temas abordados, se presentó la estadística, estudio de casos, detección de personas que requieren atención, herramientas para redes de apoyo e instancias a las cuáles recurrir en caso de requerir ayuda.

Al finalizar la presentación, las y los adolescentes contaron con un espacio para compartir sus reflexiones y emociones respecto al tema, eliminando el estigma entorno a esta problemática de salud pública.

A través de la Dirección de Ejecución de Medidas para Adolescentes (DEMA) la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) atiende de manera integral la principales causas y previene la reincidencia delictiva en la juventud.