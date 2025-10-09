Promueve ITAVU bienestar y desarrollo urbano en Altamira

-El instituto fortalece la política humanista del gobernador Américo Villarreal con la entrega de lotes y escrituras en Altamira, dando certeza jurídica y bienestar a más familias

Altamira, Tamaulipas.- Octubre 09 de 2025.- En continuidad con la estrategia del gobernador Américo Villarreal Anaya, el Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU), fortalece las acciones que dan certeza y bienestar a las familias. En Altamira, se avanza a paso firme en la entrega de 74 escrituras y 43 lotes que permiten a mas personas construir un hogar con bases legales y seguras.

El director general del ITAVU, Manuel Guillermo Treviño Cantú, destacó que gracias a la visión humanista del mandatario estatal se impulsa una política de vivienda que prioriza el derecho de las y los tamaulipecos a contar con un patrimonio propio, “consolidamos el sueño de muchas familias que hoy pueden decir con orgullo: esta tierra es mía, este es mi hogar”, expresó.

Durante la jornada, el delegado del ITAVU en Ciudad Madero, José Armando Moses Manzur, encabezó la entrega de escrituras a beneficiarios de las colonias Lucio Blanco sector Los Pinos, Integración Familiar y Adriana González de Hernández, refrendando el compromiso de seguir acercando soluciones concretas que cambien vidas.

En el 2025 a nivel estatal se han entregado 349 lotes y mil 723 escrituras, estas últimas forman parte de las 5 mil 770 que se han recibido las familias durante la presente administración estatal, regresando el lado humano de la dependencia.

Para lograrlo, el instituto ha destinado recursos para la adquisición de reservas territoriales, con el objetivo de ampliar las oportunidades de vivienda y promover el bienestar en todo el territorio tamaulipeco. Esta política pública, impulsada desde la administración estatal, busca transformar los asentamientos humanos en espacios dignos, seguros y con servicios básicos, donde florezca la convivencia y la calidad de vida.

Asimismo, el ITAVU recordó a la ciudadanía que todos los trámites se realizan exclusivamente dentro de sus oficinas y que la institución no cuenta con gestores externos o a domicilio, por lo que exhortó a no entregar documentos personales a personas ajenas al Instituto.

Indicó que con estas acciones, Tamaulipas avanza en la ruta marcada por el gobernador Américo Villarreal Anaya: un desarrollo con rostro humano, que construye bienestar, certeza y esperanza para las familias de cada rincón del estado.