Encuentro en Pharr fortalece lazos agrícolas y comerciales entre México y Estados Unidos

Pharr, Texas.- Octubre 09 de 2025.- La Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura participó activamente en un evento de gran relevancia para la industria agrícola, realizado en el Puente Internacional de Pharr, Texas, este encuentro se centró en fortalecer y visibilizar la importancia del comercio bilateral de productos agrícolas frescos entre México y Estados Unidos, un pilar fundamental para la economía y el desarrollo rural de ambas naciones.

Durante el evento, Eliseo Camacho Nieto, subsecretario de Desarrollo Agrícola, asistió en representación del titular de la dependencia estatal, Antonio Varela Flores, destacó la trascendental relevancia del cruce de alimentos perecederos en este punto fronterizo, donde diariamente más de 6,000 camiones transportan productos frescos, demostrando así que el Puente Internacional de Pharr es una arteria vital para el comercio agroalimentario binacional.

El encuentro permitió además el intercambio de experiencias y la generación de estrategias conjuntas para optimizar los procesos logísticos, sanitarios y de comercialización, buscando siempre fortalecer la competitividad y sustentabilidad del sector agrícola.

En este marco, se enfatizó la necesidad de continuar impulsando políticas públicas que favorezcan el desarrollo rural, la innovación tecnológica y el apoyo a los productores mexicanos, quienes juegan un papel fundamental en esta cadena productiva.

Al concluir el evento, se llevó a cabo un recorrido en el que los asistentes pudieron degustar una variedad de productos frescos, ejemplificando la riqueza y diversidad agrícola que caracteriza a la región y la estrecha relación de colaboración entre ambos países.

La Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura expresa su agradecimiento a las autoridades del estado de Texas, Ambrosio Hernández, alcalde de Pharr; Froylán Yescaz, cónsul de México en McAllen; Luis Bazán, director del Puente Internacional Pharr, y Ezequiel Ordóñez, coordinador técnico del Puente Pharr.

Por parte del gobierno de Tamaulipas asistió Cuauhtémoc Amaya García, subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal, y Celene Ramírez García, directora de Fomento Forestal.