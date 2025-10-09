Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

UAT, en constante avance

Pese a los dimes y diretes, lo cierto es que la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), bajo la batuta del rector Dámaso Anaya Alvarado, las escuelas y facultades de nuestra Alma Mater siguen avanzando y siguen progresando en el ámbito académico.

La Universidad Autónoma de Tamaulipas es hoy un baluarte en la educación superior, formadora de profesionales en distintas áreas enfocadas desde la enfermería, con la escuela como la que tiene la capital de Tamaulipas, hasta la rama de medicina en ciudades como Tampico y Matamoros; y muy pronto en la capital de nuestro estado.

Tamaulipas y su universidad siguen siendo un referente en la formación de profesionales en distintas áreas y si comentamos, podemos señalar como ejemplos, a la Facultad de Veterinaria de donde egresan profesionales bastante capacitados y con amplios horizontes para desempeñarse no solo a nivel estatal, sino a nivel nacional.

En otros ejemplos tenemos la Facultad de Agronomía, de Derecho, de Ciencias Sociales, de donde egresan profesionistas que quedan al servicio de la sociedad tamaulipeca.

Con el apoyo del gobierno del estado, la UAT seguirá creciendo y seguirá impulsando los campos de investigación y de desarrollo académico, porque Tamaulipas y México lo requieren, lo necesitan y seguramente la Universidad Autónoma de Tamaulipas, seguirá estando entre las universidades más reconocidas del país.

NOTAS CORTAS

1.- De que cae, cae Cabeza de Vaca, pues ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió hacer uso de sus atribuciones y someter a revisión el caso de la suspensión de la orden de aprehensión contra el prófugo de la justicia. Por ello, insisto, de que caerá, caerá ex gobernador de Tamaulipas, el “Chompa de Res”.

2.- La alcaldesa de Palmillas, Sindy Paoleth Monita Ramírez y la presidenta honoraria del DIF Municipal, Sra. María de las Nieves Ramírez, continúan impulsando acciones en beneficio de las familias palmillenses, fomentando la limpieza y el orden en los espacios públicos. Como parte de estas acciones, se ve a las cuadrillas de limpieza del municipio trabajando constantemente y las familias pues están contentas y todo es para contribuir al cuidado del medio ambiente.

3.- Las preguntas de la columna son: ¿Cuál es el más alto grado de estudios que tiene el titular del CREDE Tula-Bustamante, y cual es también el más alto grado de estudios del segundo síndico del Ayuntamiento de Tula, y de que se mantiene él que se cree reportero de los amigos de siempre?

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.