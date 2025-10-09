Continúa suma histórica de medallas para Tamaulipas en Paralimpiada Nacional 2025

-La delegación tamaulipeca sumó 16 medallas más en el segundo día de competencias, de la segunda etapa en Aguascalientes

Aguascalientes, Aguascalientes.– Octubre 09 de 2025.- La delegación de paraatletismo de Tamaulipas volvió a tener una destacada jornada durante el segundo día de actividades de la segunda etapa de la Paralimpiada Nacional 2025, que se desarrolla en Aguascalientes, luego de sumar un total de 16 medallas en esta jornada: 5 de oro, 8 de plata y 3 de bronce.

El director general del Instituto del Deporte de Tamaulipas, Manuel Virués Lozano, informó que entre los resultados más destacados se encuentran las preseas doradas obtenidas por Gabriel Avilés González de Victoria en los 100 metros T21; Fernanda Del Ángel Laureano de Altamira en los 100 metros T38; Mauricio Olivia del Ángel de Reynosa con doble medalla de oro en los 100 y 800 metros T33/34; y Pascual Ruiz Araujo, también de Reynosa, en los 800 metros T21.

En cuanto a las medallas de plata, Lorena López Lazcano, de Tampico, consiguió dos preseas: una en los 100 metros T21 en la categoría Juvenil Mayor y otra en lanzamiento de disco F21. También sumaron plata Diana Báez Herbert de Altamira en lanzamiento de jabalina F33/34; Jesús Ceballero Porras de Victoria en lanzamiento de disco F21; Cristian Montalvo Moreno de Tampico en 100 metros T33/34 Juvenil Mayor; Carlos Hernández Javier de Madero en lanzamiento de bala F25; y Brayan Díaz Redondo de Altamira en lanzamiento de jabalina Juvenil Superior.

Por su parte, las medallas de bronce llegaron con Cristian Del Ángel González de Victoria en los 100 metros T21; Carlos Martínez Yañes de Victoria en los 100 metros T25; además de Jesús Rivera Hernández y Guadalupe González Flores, ambos de Tampico, en impulso de bala F11 y F11/12, respectivamente.

Virués Lozano destacó que Tamaulipas seguirá sumando medallas en los próximos días y apuntó que esta edición de la Paralimpiada Nacional puede ser histórica para la entidad, siempre con el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya.

Agregó, que con estas 16 preseas, Tamaulipas continúa fortaleciendo su presencia en la Paralimpiada Nacional, reflejando el esfuerzo, la disciplina y el talento de sus atletas en cada una de las pruebas disputadas.