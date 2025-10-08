Tamaulipas fortalece vínculos con AMPIP para impulsar el desarrollo industrial

-Secretaria Ninfa Cantú encabeza reunión de trabajo con Jorge Avalos Carpinteyro, presidente de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados

Ciudad de México.- Octubre 08 de 2025.- Como parte de la estrategia de promoción económica del estado y en un esfuerzo por consolidar alianzas estratégicas con el sector privado, la Secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, encabezó una reunión de trabajo con la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP), en la que se presentó el panorama económico de Tamaulipas, los proyectos estratégicos en curso y las ventajas competitivas de la entidad para el desarrollo industrial.

Durante el encuentro, la titular de la dependencia estatal destacó el momento que vive Tamaulipas como una plataforma logística nacional, gracias a su ubicación estratégica, su liderazgo en comercio exterior y el impulso conjunto de proyectos entre los tres niveles de gobierno y el sector privado.

“Tamaulipas vive una etapa de transformación con visión humanista, pero también con una convicción profunda de fortalecer la competitividad y el bienestar económico de todas las regiones del estado. Nuestra meta es clara: consolidar a Tamaulipas como el destino preferente para la inversión industrial”, señaló Cantú Deándar.

La secretaria presentó los principales proyectos estratégicos que actualmente impulsa el gobernador Américo Villarreal, entre los que destacan la consolidación del Puerto Norte de Matamoros, cuya infraestructura ya está lista para operar, y el desarrollo del Puerto Seco de Ciudad Victoria, como eje logístico del centro del país. Asimismo, reiteró el potencial de los 53 parques industriales existentes en la entidad y la política de clústeres que ya se desarrolla en zonas como Reynosa, Matamoros y Ciudad Victoria.

Esta agenda se refuerza con la decisión del Gobierno de México, de designar a Altamira como Polo de Desarrollo del Bienestar en el marco del Plan México, lo que proyecta al sur del estado hacia una nueva etapa de inversión, innovación y prosperidad compartida.

Durante la reunión, se subrayó la importancia de la colaboración institucional con desarrolladores inmobiliarios, fideicomisos públicos, FIBRAs y proveedores del ecosistema industrial, con el objetivo de atraer inversión, fomentar cadenas de valor y diversificar las vocaciones económicas regionales.

“Este gobierno cree en la confianza como motor del desarrollo. Sabemos que solo haciendo equipo con quienes generan empleo e infraestructura podremos alcanzar el bienestar que anhelamos para Tamaulipas”, afirmó Cantú Deándar, al reiterar su apertura para trabajar hombro a hombro con los miembros de la AMPIP.

Refrendó el compromiso institucional de facilitar las condiciones necesarias para el crecimiento ordenado de los parques industriales en la entidad y mantener una política pública de largo plazo que garantice certeza jurídica, infraestructura estratégica y capital humano capacitado.

En la reunión participaron presidente de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados, Jorge Avalos Carpinteyro, el presidente municipal de Altamira, Armando Martínez Manríquez y el coordinador general del Corredor Económico del Bienestar Frontera de la Secretaría de Economía federal, Héctor Ochoa Moreno.