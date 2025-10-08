Por: Raúl Terrazas Barraza

De reflectores y política

Ya muchos que andan en la escena pública y que trabajan en alguna de las áreas del Gobierno, Federal, Estatal o Municipal, comienzan a generar testimonios ya en redes sociales, medios de comunicación o cualquier espacio en el que les dan oportunidad de ser vistos, porque en algún momento los reflectores les enfocaron.

Obvio, todavía falta para las elecciones locales y federales próximas, aunque eso, las personas que quieren proyectarse para que, a la luz de sus partidos políticos puedan sumar adeptos y con ello alcanzar un nivel que les abra las puertas a las preferencias ciudadanas.

Moverse ya es crucial para personajes como el Diputado Federal de Nuevo Laredo, Carlos Cantú Villarreal, quien trae entre ceja y ceja heredar la alcaldía en la que despacha ahora su hermana y en la que, él ya estuvo, aunque con los colores de otro partido político.

Hay quienes creen que los espacios de orden público en los que aparece tienen que ver con una especie de placeo, para que, si llegara a darse el caso de que deje la Diputación Federal a fin de incursionar como funcionario público estatal no aparezca por ahí algún veto social por su desempeño en el pasado reciente.

Esto de andar tras escenarios públicos para colocarse en la mira de la ciudadanía y con un golpe de suerte ser mencionados por la ciudadanía como alternativa para candidaturas futuras, ya se ve, sin embargo, se hará con estrategia a partir de diciembre o quizá en cuánto comience el 2026, porque solo escribir el número del año que viene, obliga a pensar en el arranque del proceso electoral que derivará en la elección de Diputados Locales y alcaldes en las votaciones del 2027.

Es un hecho que hay alcaldes que quieren ser candidatos a diputados y a la inversa, diputados tanto federales como locales que están encantados con la idea de convertirse en candidatos a las alcaldías de sus lugares de origen, como es el caso de Legisladoras y Legisladores como los de Reynosa, Magaly Deándar Robinson, Eva Reyes González, Armando Zertuche Zuani, Marco Antonio Gallegos Galván, Humberto Prieto Herrera, que darían hasta aquello que no tiene para quedarse con la silla del alcalde Carlos Peña Ortiz.

También hay funcionarios que no dejan de lado sus aspiraciones políticas y siempre dan todo para hacer bien su trabajo, sabedores de que, llegado el momento todo cuenta, como es el caso del director de las Oficinas Fiscales, Marcelo Olán Mendoza, quien, desde hace mucho tiempo está listo para cruzarse en el camino de las y los Diputados de Reynosa y quedarse con la candidatura a la alcaldía.

En los municipios cualquiera que sea su tamaño, los presidentes municipales que no se reelegirán porque ya no pueden hacerlo, al parecer ya comenzaron a analizar a quien respaldarán y propondrán a sus partidos, con la idea de que sea alguien de su círculo cercano, de manera que en cuánto comienza el 2026 sobrarán prospectos encubiertos, aunque dispuestos a gritar que están listos para entrarle a la política.

Los otros

En virtud de que, la Universidad Autónoma de Tamaulipas cuenta con una alta matrícula en todas las carreras profesionales que se imparten en los Campus, la relevancia de los acuerdos de colaboración que la Institución que tiene a su cargo el México Dámaso Anaya Alvarado signa con dependencias e instituciones de profesionistas abren posibilidades reales para conectar la teoría con la práctica.

Una de las últimas alianzas quedó establecida con el Colegio Mexicano de Contadores Públicos, IMCP, y tiene por objeto que estudiantes y docentes de las áreas de contaduría y finanzas puedan intervenir en proyectos de investigación, seminarios, programas de movilidad, talleres y prácticas profesionales, punto este último que es crucial para que los alumnos entren en contacto con las empresas y mejoren las herramientas para el ejercicio de su profesión.

Ello sucedió en la reciente visita que hizo el líder de los universitarios a la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa-Rohde, en dónde coincidió con el presidente del IMCP, Héctor Amaya Estrella, ante quien afirmó que la colaboración es una de esas alianzas que inspiran y que transforman el futuro educativo de Tamaulipas y de México, sobre todo por la confianza que organizaciones como la de los contadores depositan en la UAT.

El equipo de trabajo del Rector, siempre está pendiente de las organizaciones sociales, empresariales, dependencias de todo tipo en el sector público, así como, universidades del país e internacionales, para encontrar oportunidades de colaboración, ya que, por la cantidad de estudiantes que tiene la UAT, más de 42 mil, deben de pensar en múltiples opciones para que se cumpla la observación del presidente del Colegio de Contadores en el sentido de que se fortalezca los lazos entre la academia y la práctica profesional.

Y es que, de esta forma, con espacios para el intercambio entre quienes adquieren conocimiento para ejercer una carrera y quienes se tienen la experiencia de la práctica, que da garantizado que las y los futuros profesionistas contarán con habilidades basadas en la ética, competitividad y herramientas tecnológicas de última generación.

La UAT tiene en sus Unidades Académicas y Facultades más de dos mil 600 estudiantes de contaduría y finanzas, muchos de los cuales que aprovecharán esa gran relación que se tiene con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, para ir a las prácticas profesionales.