Activa SEBIEN Centro de Educación Extraescolar en Unidad de Bienestar

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 08 de 2025.- Con el objetivo de llevar mejores oportunidades de desarrollo a las zonas con rezago social, la secretaria de Bienestar Social, Silvia Casas González, participó junto a autoridades educativas en la puesta en marcha de los cursos del Centro de Educación Extraescolar “Solidaridad” (CEDEX), en la Unidad de Bienestar Linda Vista, en Ciudad Victoria.

En este centro se ofrecerán de forma gratuita servicios educativos de calidad, en modalidad semi-escolarizada, para que las personas adquieran conocimientos y habilidades que les permitan integrarse productivamente a la sociedad.

Esta formación incluye capacitación para el empleo, en respuesta a la visión del gobernador Américo Villarreal Anaya de no dejar a nadie sin acceso a mejores oportunidades de bienestar a través de la educación.

Al hacer uso de la palabra, Casas González destacó el papel colaborativo entre gobierno y sociedad para lograr cambios significativos que mejoren las condiciones de vida de la población.

“El centro no funciona si no cuenta con ambas partes: la comunidad y nosotros, como Gobierno del Estado”, destacó la secretaria.

Asimismo, señaló que una sociedad progresista se basa en la educación, por el impacto positivo que esta tiene en el desarrollo de las personas.

Por ello, subrayó la colaboración con la Secretaría de Educación de Tamaulipas para abrir oportunidades de superación para jóvenes y adultos, a través del aprendizaje y el desarrollo personal.

“Desde SEBIEN seguimos fortaleciendo espacios educativos accesibles para todas y todos, porque el bienestar también se construye con educación”, puntualizó.