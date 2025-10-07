Zona de inestabilidad generará lluvias en Tamaulipas del martes al sábado: Coordinación de Protección Civil

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 07 de 2025.- La Coordinación Estatal de Protección Civil informa, que derivado de una zona de inestabilidad tropical procedente del Golfo de México, ocasionará un periodo de lluvias en el estado de Tamaulipas durante el periodo comprendido del martes 7 al sábado 11 de octubre de 2025, según lo dio a conocer el titular de la dependencia Luis Gerardo González de la Fuente.

El funcionario estatal, destacó que la mayor actividad de tormentas y chubascos se prevé entre el miércoles y el viernes, con eventos fuertes a localmente intensos, acompañados de ráfagas de viento de 35 a 55 km/h y descargas eléctricas.

Así mismo, González de la Fuente dio a conocer que la distribución de precipitaciones por regiones se dará de la siguiente manera: Zona norte y Llanos de San Fernando: Se esperan eventos moderados a fuertes, con acumulados de precipitación de 20 a 40 mm y puntuales de 50 a 60 mm.

Zona centro: Eventos fuertes, con acumulados de 70 a 90 mm y puntuales de 100 a 110 mm. Y en la zona cañera y sur: Eventos fuertes a localmente intensos, con acumulados de 80 a 100 mm y puntuales de 110 a 120 milímetros.

Por lo tanto, se mantiene elevado el riesgo de inundaciones repentinas y escurrimientos de agua en calles y avenidas principales, por lo que se exhorta a la población a seguir las recomendaciones de Protección Civil y mantenerse informada sobre las actualizaciones meteorológicas.

Además, para resguardar la integridad de las familias en la entidad, se dan a conocer a los tamaulipecos las siguientes recomendaciones: Evitar cruzar calles inundadas, mantenerse alejados de ríos y arroyos, revisar techos y azoteas para evitar acumulación de agua, proteger documentos personales en caso de emergencia y, seguir las indicaciones de las autoridades locales y estatales.