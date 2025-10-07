Visitan estudiantes de la UTTN agencia aduanal UNIMEX

Reynosa, Tamaulipas.- Octubre 07 de 2025.- Como parte de su formación académica, estudiantes de la carrera de Logística Internacional de la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte (UTTN) realizaron una visita académica a la Agencia Aduanal UNIMEX, ubicada en las inmediaciones del Puente Internacional Reynosa-Pharr.

Edgar Garza Hernández, rector de la institución, comentó que alumnas y alumnos del tercer cuatrimestre de dicha carrera, acompañados por un docente, realizaron esta visita con el objetivo de vincular a las y los estudiantes con el entorno real de las operaciones logísticas y aduaneras, así como conocer de primera mano los procesos y responsabilidades que conlleva el trabajo de un agente aduanal y de las empresas con certificación IMMEX de Servicios.

Durante la visita, fueron recibidos por José Andrés Juárez Gómez, supervisor de Cumplimiento Aduanero, y Verónica Hernández Ulloa, supervisora de Recursos Humanos, quienes ofrecieron una plática informativa sobre los servicios integrales que brinda la empresa en materia de comercio exterior, así como sobre su capacidad operativa a nivel binacional (México–Estados Unidos).

Posteriormente, las y los jóvenes realizaron un recorrido guiado por las distintas áreas de la empresa, tales como Cumplimiento Aduanero, Documentación Aduanera, Área de Marítimos, Glosa, Tráfico e Inbond, entre otras. Esta experiencia les permitió observar la operación interna de una agencia aduanal en tiempo real y comprender mejor la aplicación de la legislación y los procedimientos en materia de comercio exterior.

El rector subrayó que este tipo de visitas forma parte de las actividades de vinculación promovidas por la UTTN, para enriquecer la formación técnica y profesional de sus estudiantes, fomentando una educación práctica y cercana a las demandas reales del sector logístico y aduanero, acorde con la visión educativa de calidad que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya e implementa la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), a cargo de Miguel Ángel Valdez García.