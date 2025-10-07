Recibe Guardia Estatal a 48 nuevos policías de proximidad

-Tras 20 semanas de capacitación, 48 cadetes concluyeron el Curso de Formación Inicial

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 07 de 2025.- Con una duración total de mil 80 horas, 30 hombres y 48 mujeres concluyeron el Curso de Formación Inicial para Policía de Proximidad, el cual fue impartido en la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas (USJT) en las últimas 20 semanas.

En representación del Secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Carlos Arturo Pancardo Escudero, el subsecretario de Operaciones de la Guardia Estatal, Enrique Dena Salgado, recibió a las y los integrantes de los grupos 25 y 26 de este curso, cuyos estudiantes destacados recibieron un reconocimiento adicional por obtener los primeros tres lugares.

“El que hoy concluyan su formación inicial 48 cadetes, es parte de ese gran compromiso con la seguridad, la transformación de la seguridad pública en Tamaulipas, parte de adecuada formación de las personas responsables de hacer cumplir la Ley, tanto del conocimiento de las normas, las técnicas policiales y, sobre todo, de su responsabilidad dentro del Sistema Penal”, manifestó el subsecretario.

En tanto, el rector de la USJT, Jorge Lumbreras Castro felicitó a las y los egresados, y les exhortó a continuar apegados a los valores de la institución durante el ejercicio de su labor, “recuerden que, en cada acción y cada palabra se construye la confianza, y la confianza de las familias y las comunidades es el mayor reconocimiento que un servidor público puede alcanzar”, dijo.

Cabe destacar, este curso comprendió 33 asignaturas en seis núcleos de formación: Desarrollo Humano para la Función Policial; Ética y Responsabilidad Policial; Actuación Policial en los Procesos de Investigación, Prevención y Proximidad Social; Técnicas y Tácticas Policiales; y Talleres de Desarrollo de Habilidades para la Función Policial; de conformidad con el Programa Rector de Profesionalización del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).