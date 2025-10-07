Presentan custodios penitenciarios  evaluación de aptitud física para promoción de grados

Estatales

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 07 de 2025.- Atendiendo la Convocatoria de Promoción de Grados 2025 personal de los Cuerpos de Vigilancia, Custodia y Seguridad presentaron la evaluación de aptitud física en el Centro de Convivencia Familiar (CECOFAM) de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) para ascender al grado de “Custodio Tercero”.

Esta segunda etapa contó con 11 participantes, de los cuales, cuatro son mujeres, quienes presentaron cuatro pruebas de rendimiento y dos anaeróbics.

Las primeras evaluaciones abarcan ejercicios y pruebas de equilibrio, flexibilidad y fuerza; mientras que, para las segundas, se mide la velocidad y distancia al correr.

Cabe mencionar, el proceso se realiza con base en el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas y es supervisado por personal de la Coordinación General Jurídica, Dirección de Asuntos Internos, Consejo de Desarrollo Policial y del Departamento de Medicina de la SSPT.

