Participa SEDENER en la Expo Construcción CMIC Reynosa

El sector energético y la industria de la construcción, aliados estratégicos para el desarrollo de Tamaulipas

Reynosa, Tamaulipas.- Octubre 07 de 2025.- En representación del secretario de Desarrollo Energético de Tamaulipas, Walter Julián Ángel Jiménez, el subsecretario de Electricidad y Energías Renovables, Roberto Manuel Rendón Mares, participó en la inauguración de la Expo Construcción CMIC Reynosa 2025, donde ofreció un mensaje de bienvenida a nombre del Gobierno del Estado.

Durante su intervención, Rendón Mares destacó la relevancia de la industria de la construcción como un aliado natural del sector energético, subrayando que “cada proyecto energético requiere del talento, la experiencia, la tecnología y la capacidad de ejecución que la CMIC posee”.

Asimismo, realizó un recorrido por los distintos stands instalados en la expo, conociendo de primera mano las propuestas, servicios e innovaciones que ofrecen las empresas participantes en beneficio del desarrollo regional.

Además, impartió la conferencia: “La perspectiva energética de México: Mirada desde el territorio”, donde presentó los avances energéticos del estado y como Tamaulipas se suma a la transición energética del país.

Entre los puntos destacados se presentó el programa de “Electrificación al 100%”, proyecto estratégico del gobernador Américo Villarreal, para que cada tamaulipeco y tamaulipeca, goce de energía eléctrica en su hogar.