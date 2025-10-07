Inaugura rector Juegos Interfacultades UAT Zona Norte 2025

Reynosa, Tam.- 7 de octubre de 2025.- Con el entusiasmo y la energía que caracteriza al espíritu universitario, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, inauguró los Juegos Deportivos Interfacultades 2025 Zona Norte, en ceremonia celebrada en el Gimnasio Multidisciplinario de Reynosa, donde se congregaron delegaciones deportivas de las distintas facultades y unidades académicas de esta región del estado.

En el evento de apertura, el rector dio la bienvenida a más de dos mil doscientos estudiantes deportistas, provenientes de las facultades ubicadas en Reynosa, Nuevo Laredo, Matamoros, Valle Hermoso y Río Bravo, que participarán en disciplinas como fútbol, básquetbol, voleibol, béisbol, sóftbol, tenis y ajedrez, entre otras.

En su mensaje, destacó que este evento reafirma el compromiso de la Universidad con la formación integral de su comunidad estudiantil, al promover la práctica del deporte como un pilar esencial en el desarrollo académico y humano.

El rector subrayó que los Juegos Interfacultades son un espacio donde el conocimiento y el deporte caminan juntos, al fortalecer valores como el trabajo en equipo, la convivencia sana, la superación personal y el sentido de pertenencia a la gran familia universitaria.

El acto inaugural contó con el desfile de las delegaciones deportivas de la Zona Norte, conformadas por Bravos, de la UAM Reynosa Rodhe; Búfalos, de la UAM Reynosa Aztlán; Buitres, de la Facultad de Medicina Matamoros; Bulldogs, de la UAM Río Bravo; Coyotes, de la Facultad de Comercio de Nuevo Laredo; Delfines, de la UAM Matamoros; Halcones, de la UAM Valle Hermoso; y la Facultad de Enfermería de Nuevo Laredo.

El evento incluyó la entrega de material deportivo por parte del rector y presentaciones artísticas, así como el reconocimiento de atletas universitarios que han conquistado medallas en los Juegos Nacionales Universitarios de la ANUIES y en competencias de federación. De igual manera, se llevó a cabo el encendido del pebetero con el fuego universitario y el juramento deportivo a cargo de la alumna Ashley Santos Puente.

Los equipos que destaquen en estos Juegos Interfacultades Zona Norte tendrán la oportunidad de avanzar al Interzonas, que reunirá a equipos de la Zona Centro y Zona Sur para definir a las selecciones UAT que participarán en los campeonatos nacionales ANUIES 2026.