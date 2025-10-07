Fortalecerá Consejo de Turismo en Tamaulipas competitividad y promoción

-Así lo acordaron en la primera sesión integrantes del Consejo Consultivo Estatal

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 07 de 2025.- La transformación del turismo se logra con un compromiso colectivo, fortaleciendo la competitividad, creando destinos de excelencia, impulsando la promoción para cautivar al mundo y profesionalizando al sector con capacitación y certificaciones, garantizando experiencias únicas y sostenibles que trasciendan fronteras.

Así lo señaló Benjamín Hernández Rodríguez, Secretario de Turismo en Tamaulipas, quien presidió, en representación del gobernador Américo Villarreal Anaya, la primera sesión del Consejo Consultivo Estatal de Turismo en Tamaulipas.

“El objetivo es enriquecer y fortalecer un turismo con rostro humano en la entidad, impulsando su desarrollo mediante nuevos productos turísticos, infraestructura moderna, seguridad y conectividad, entre otras estrategias clave”, señaló.

En la sesión estuvieron presentes integrantes de la iniciativa privada, el sector social, la federación, el estado y los municipios, con lo que el éxito turístico está asegurado, refirió el funcionario estatal.

Para elevar la calidad, maximizar la satisfacción del cliente, fortalecer la competitividad y profesionalizar al talento humano, contribuyendo así al desarrollo sostenible de los destinos turísticos del estado, expuso.

Los asistentes enriquecieron el proyecto de Tamaulipas con sus propuestas; otros, agradecieron el apoyo del gobierno de Américo Villarreal Anaya a través de la Secretaría de Turismo, y algunos más reiteraron su compromiso por fortalecer al sector, entre otras estrategias.

Entre los asistentes estuvieron Luis García Reyes, vocal de Caza y Pesca; Eduardo Rocha Orozco, vocal de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas; Héctor Romero Lecanda, del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes; y la diputada Mayra Benavides Villafranca, presidenta de la Comisión de Turismo en el Congreso del Estado, entre otros.