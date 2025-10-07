Fortalece UPV formación digital mediante certificaciones de Google

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Octubre 07 de 2026.- En atención a la iniciativa del Gobierno de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Educación, y en coordinación con el Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACYT), un total de 83 estudiantes de la Universidad Politécnica de Victoria (UPV) obtuvieron la prestigiosa certificación de carrera de Google.

Luis Felipe Castillo Cortés, rector de la universidad, informó que las y los estudiantes beneficiados, cursan el programa académico de Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital (ITIID), y subrayó el compromiso de la institución con la formación de profesionistas altamente competitivos y preparados para el mercado laboral global.

Indicó que este avance fue posible mediante el programa de Becas INROADS 2025, una organización sin fines de lucro que promueve el fortalecimiento académico y profesional de los jóvenes.

Explicó que la certificación obtenida corresponde al Certificado Profesional de Diseño de Experiencia del Usuario (UX) de Google, programa que preparó a las y los jóvenes de ITIID en el campo de alto crecimiento del diseño UX, donde los profesionales se centran en hacer que las interacciones cotidianas de las personas con productos como sitios web, aplicaciones y objetos físicos sean útiles, agradables y accesibles.

Refirió que la obtención de esta certificación representa un salto de calidad en la preparación de los futuros egresados de la UPV, alineándose con estándares internacionales requeridos en el sector tecnológico.

Destacó que la formación en estas competencias técnicas impulsa valores, liderazgo y emprendimiento, conforme a los objetivos de INROADS, y que la culminación exitosa de este proceso de certificación se debe al trabajo conjunto y al respaldo institucional de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), que dirige su titular Miguel Ángel Valdez García.

Reafirmó el compromiso del Gobierno Estatal, que bajo la conducción del gobernador Américo Villarreal Anaya, impulsa la educación superior como motor del desarrollo social y económico, garantizando que las y los jóvenes tamaulipecos estén mejor equipados para integrarse y desarrollarse con éxito en el mundo laboral.

INROADS es una organización con 26 años de presencia en México, cuya misión es acercar a las y los jóvenes comprometidos a oportunidades laborales a las que hoy no tienen acceso, ofreciendo certificaciones de vanguardia sin costo.