Fortalece COLTAM integración de la IA en educación superior

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 07 de 2025.- Como miembro de la Red Global de Educación en Inteligencia Artificial (AIGEN), organizada por el Instituto para el Futuro de la Educación (IFE) del Tecnológico de Monterrey, El Colegio de Tamaulipas (COLTAM) participó en una reunión de trabajo con profesores y alumnos para la puesta en marcha de la prueba piloto de la plataforma TECgpt (Skill Studio).

Marco Antonio Moreno Castellanos, rector del colegio, compartió que la plataforma, desarrollada por el Tec de Monterrey, es una herramienta de inteligencia artificial que permite a las instituciones de educación superior crear “prompts” u órdenes para automatizar tareas académicas, potenciar la productividad docente y enriquecer la experiencia del alumnado, sin necesidad de conocimientos avanzados en programación.

“La colaboración entre instituciones nacionales e internacionales abre una gran oportunidad para nuestra comunidad académica. En El Colegio de Tamaulipas nos sentimos privilegiados de ser una de las primeras instituciones en participar en este piloto, lo cual nos invita a aprovechar al máximo esta plataforma en nuestras prácticas académicas”, enfatizó.

Durante la reunión, se explicó que además de la prueba piloto, el COLTAM se integrará a la Digital Education Council (DEC) AI LATAM Survey, encuesta que busca conocer la percepción de estudiantes y profesores sobre la inteligencia artificial en la educación superior.

Moreno Castellanos señaló que la participación del COLTAM permitirá colaborar en proyectos de investigación conjuntos, así como en la creación de actividades de formación y capacitación que promuevan entornos seguros y éticos para docentes y estudiantes que utilicen IA en sus prácticas académicas.

“Estas acciones están alineadas con los objetivos del Gobierno de Tamaulipas, encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, para consolidar la innovación y el desarrollo tecnológico como ejes estratégicos en la educación y el bienestar social. Bajo la coordinación del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, se impulsa la integración de la inteligencia artificial en la enseñanza, fortaleciendo la formación de profesionistas capaces de responder a los retos del futuro”, puntualizó.

El rector resaltó que la participación de El Colegio de Tamaulipas en la red AIGEN y en la prueba piloto de TECgpt representa un paso decisivo hacia la transformación educativa del estado, poniendo de manifiesto que la colaboración internacional y el compromiso institucional son la base para construir un modelo académico más innovador, inclusivo y sustentable.

La Red AIGEN agrupa a más de 30 universidades de América Latina, España y Puerto Rico, entre ellas 14 instituciones mexicanas, como la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la Universidad de Guadalajara, la UNAM y el ITESO, entre otras.