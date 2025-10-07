Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Sí habrá reelección en Morena en 2027

Para aquellos que andan confundidos de que si habrá o no reelección en el 2027, pues fíjense que sí lo habrá, la misma dirigente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Luisa María Alcalde Luján lo confirmó lo anterior para las elecciones del 2027.

Pues dijo que esto fue acordado por el Consejo Nacional y celebrado el pasado 4 de mayo en la Sexta Sesión Ordinaria de dicho instituto político.

O sea, ya dieron luz verde para la reelección en 2027 y esa medida aplicaría para diputados federales y diputados locales.

Sin embargo afirmó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció una serie de modificaciones a la Constitución para el 2030, pues ningún partido político presentará candidato a reelección; además de que tampoco se permitirá que se hereden los cargos.

Así mismo dejó claro que solo para el 2027 los morenistas prohibirán el nepotismo, mientras que la no reelección será hasta el 2030.

Mientras tanto, no solo las y los alcaldes morenistas podrán reelegirse si es que así lo desean y las encuestas internas se lo permitan. El trabajo bueno o malo será el filtro para el 2027. Así que hagan bien las cosas si quieren repetir en el cargo.

NOTAS CORTAS

1.- Lo que no debemos olvidar: El 8 de octubre se celebra en México entre otras cosas, el Día del Educador Físico.

Según su origen: Se celebra desde 1991 en honor a la fundación de la Escuela Nacional de Educación Física en 1936.

La importancia: Reconoce a los educadores físicos por formar cuerpos sanos, mentes fuertes y corazones solidarios, siendo guardianes del movimiento y el juego.

Por tal motivo, la Sección 30 del SNTE en Tamaulipas, seguramente se pronunciará y reconocerá a todos los docentes que se desenvuelven en ese ramo.

2.- La noticia buena y la noticia mala de Miquihuana. La buena: La pareja municipal llegó puntual a la cita del informe del gober.- La mala: Andaban mal vestidos.

3.- Por cierto, hay muchos autores políticos en Bustamante, sobre todo los que están en contra del buen gobierno que hace la actual alcaldesa Maricela Rodríguez González, que siembran la discordia y lo que están haciendo es que están enterrando para siempre su futuro.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.