Continúa IPSSET con Revisión de Sobrevivencia 2025 a pensionados y pensionistas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 07 de 2025.- El Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas continúa realizando la Revisión de Sobrevivencia 2025 a sus pensionados y pensionistas, la cual se llevará a cabo hasta el 29 de octubre del presente año.

Los municipios que visitará el personal del Instituto son Matamoros, Valle Hermoso, San Fernando, Tampico, Madero, Altamira, Aldama, González, Jaumave, Tula, Xicoténcatl, Mante, Ocampo y Nuevo Laredo, informó Sandra Ivonne Mejía Bárcena, Directora General del IPSSET.

Señaló que esta revisión es fundamental para que pensionados y pensionistas tengan asegurado su pago mensual. En caso de que alguno de estos derechohabientes se vea imposibilitado para asistir, personal del Instituto programará la visita a su domicilio para realizar el registro de sobrevivencia, por lo que deberán tener listos los requisitos solicitados, así como una constancia médica.

Los requisitos que deben presentarse son una copia de la credencial de elector y una copia del comprobante de domicilio. Para consultar fechas, horarios y puntos de atención en cada municipio, se debe ingresar al sitio web http://www.tamaulipas.gob.mx/ipsset.

Para cualquier duda o aclaración, pueden comunicarse directamente con el Departamento de Pensiones y Jubilaciones al correo electrónico pensiones.ipsset@tamaulipas.gob.mx o al teléfono 834 318 7300, extensión 76430.