Colabora ITIFE en escuela rural de Altamira beneficiada con el programa “La Escuela es Nuestra”

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 07 de 2025.- En cumplimiento a las políticas del Gobierno de Tamaulipas que encabeza el doctor Américo Villarreal Anaya, el Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE) brindó acompañamiento técnico a la escuela comunitaria rural “Liliana Horta de Hernández”, ubicada en el ejido Llano Grande, municipio de Altamira.

El titular del ITIFE, Sergio Castillo Sagástegui subrayó que, este plantel, que atiende a 24 alumnas y alumnos de nivel preescolar y primaria, fue beneficiado a través del programa federal “La Escuela es Nuestra”, impulsado por el Gobierno de México de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el objetivo de mejorar los espacios educativos en zonas de alta marginación.

Con la colaboración del ITIFE, el comité de padres de familia decidió destinar los recursos del programa a la construcción de servicios sanitarios y un aula de calidad, en sustitución de la actual estructura de madera, priorizando la seguridad, el bienestar y las condiciones dignas de aprendizaje para las niñas y niños del plantel.

De esta manera, dijo, el ITIFE continuará apoyando a la comunidad escolar mediante la elaboración de los planos y el seguimiento técnico correspondiente, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento de la infraestructura educativa en todo el estado.