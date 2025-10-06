Reconocen a estudiantes de la Universidad Tecnológica de Altamira en ExpoSciences International 2025

Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.- Octubre 06 de 2025.- La Universidad Tecnológica de Altamira (UTALT) obtuvo un reconocimiento internacional en la ExpoSciences International 2025, celebrada en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, por el proyecto “TERRA: Polímero avanzado biodegradable a base de celulosa para reducir la generación de microplásticos”, que fue distinguido en la categoría Environment & Ecosystems.

Mara Acosta González, rectora de la universidad, explicó que el proyecto TERRA fue desarrollado por las alumnas María Fernanda López Villarreal y Keila Salatiel Alvear Arteaga, bajo la asesoría de la Dra. Dulce Isaura Vallejo Rendón, quienes representaron con orgullo a México y a Tamaulipas en esta competencia de talla mundial.

Dijo que el reconocimiento obtenido refleja la calidad académica y el compromiso ambiental de la UTALT, así como su firme propósito de impulsar la innovación con impacto social y ecológico. El trabajo de las jóvenes investigadoras busca ofrecer una alternativa sustentable para disminuir la contaminación por microplásticos, uno de los principales retos ambientales a nivel global.

“Este triunfo reafirma el compromiso de nuestra universidad con la ciencia, la sostenibilidad y la formación de profesionistas que contribuyen a transformar el mundo desde la innovación y la investigación aplicada”, destacó.

Señaló que, con este tipo de reconocimientos internacionales, la Universidad Tecnológica de Altamira consolida su liderazgo en la promoción del conocimiento científico y tecnológico, y continúa posicionándose como un referente de excelencia educativa y desarrollo sostenible para Tamaulipas y México.

Agradeció de manera especial al gobernador Américo Villarreal Anaya, al secretario de Educación Miguel Ángel Valdez García, y al Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACYT) por el constante apoyo y acompañamiento que hicieron posible la participación de la institución en escenarios internacionales.