Presenta Guardia Nacional espectáculo de danza y música en el Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 05 de 2025.- Más de un centenar de elementos de la Guardia Nacional, integrantes del Ballet Folklórico y de la Orquesta Sinfónica de Alientos cautivaron a las familias victorenses durante su presentación este domingo, en el marco de la 32ª edición del Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano.

Durante el tercer día de actividades de la magna fiesta del arte y la cultura de Tamaulipas, que el gobernador Américo Villarreal Anaya puso en marcha para los 43 municipios de la entidad, la danza folklórica y la música se hicieron presentes como un instrumento para fortalecer el vínculo entre la Guardia Nacional y la sociedad tamaulipeca, generando mayor confianza y cercanía con la comunidad, y promoviendo el rescate de la cultura, los valores, tradiciones y costumbres de México.

Ante un gran número de familias, en la plaza Juárez, el ballet folklórico, integrado por 25 bailarines, presentó el espectáculo “Al son de mi tierra”, una estampa multicolor con sones y danzas folklóricas y tradicionales que forman parte del patrimonio cultural de los estados de Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Nuevo León y Jalisco, entre otros

Más tarde, el Teatro Amalia G. de Castillo Ledón se vistió de gala con la Orquesta Sinfónica de Alientos, bajo la dirección del maestro Remigio Reyes González, que ofreció el concierto “Un paseo por México”, el cual incluyó música mexicana especialmente adaptada para instrumentos de aliento, evocando un espíritu festivo y la identidad de nuestras raíces.

En la segunda parte del concierto se realizó una fusión única con la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y la Banda de Guerra Monumental de la Coordinación Territorial Región Golfo de la GN.

El concierto finalizó con la ejecución del emblemático Huapango de Moncayo, correspondiendo la dirección de ambas orquestas a la maestra Inés Rodríguez Pedraza.

Durante el evento se contó con la presencia de Héctor Romero-Lecanda, director del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes; el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, y mandos de la Guardia Nacional en Tamaulipas.