Mujeres PPLs del CEDES Reynosa se preparan para Concurso Nacional de Baile Penitenciario

24 min ago
1 minuto de lectura

Reynosa, Tamaulipas.- Octubre 06 de 2025.- Ocho mujeres privadas de la libertad del Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) Reynosa se preparan para su participación en el segundo Concurso Nacional de Baile Penitenciario, convocado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal.

El ensayo, organizado por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del centro, busca no solo representar a Tamaulipas en la categoría “Grupo”, sino también impulsar la cultura como un puente hacia la reinserción social, con el ritmo del Rock and Roll.

Esta actividad se convierte en una herramienta que fomenta el trabajo en equipo, la disciplina, la creatividad y la resiliencia, valores fundamentales para la vida en sociedad.

Además de su aporte cultural, la práctica dancística favorece el bienestar físico y emocional de los PPLs.

