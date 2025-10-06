La atención de causas, política que genera oportunidades y construye la paz: Olga Sosa

Jóvenes construyendo futuro, programa clave de capacitación laboral para las juventudes

Cd. Victoria. La senadora tamaulipeca Olga Sosa Ruíz celebró Asamblea Informativa en colonia Buena Vista en Ciudad Victoria, como parte del compromiso de cercanía con el pueblo. En el Senado hemos aprobado una Estrategia Nacional de Seguridad cuyo primer eje es la atención de causas, mediante programas de bienestar como adultos mayores, becas universales, programas para personas con discapacidad, jóvenes construyendo el futuro, así como impulso al deporte y a la convivencia en comunidad.

En su gira del primer informe de gobierno en Ciudad Victoria, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habló de la construcción de la segunda línea del acueducto con inversión de 1,792 millones de pesos, que beneficiara a 350 mil habitantes, 150 mil de manera directa, así como el corredor del Golfo Norte de 503 km de Tampico a Ciudad Victoria y Reynosa, además la senadora Olga Sosa refirió que sigue avanzando en la construcción de 935 viviendas dignas, en la colonia Todos por Tamaulipas, que es efecto de la reforma constitucional aprobada para que el Estado pueda construir vivienda y garantizar el derecho humano.

En México el pueblo manda, y esa visión, ha fortalecido la participación de la gente en la toma de decisiones, “ la participación del pueblo está en el centro de las decisiones que ya no son tomadas por unos cuantos”, se vive en una verdadera democracia donde los tres poderes de la union emanan del voto popular. La senadora recordó que el passado 1 de septiembre rindió protesta la nueva Suprema Corte de Justicia y casi 900 personas juzgadoras federales, en un ejercicio de democracia única en el mundo, la soberanía se consquista y se defiende, se aprobó una reforma constitucional para evitar el injerencismo extranjero.

A un año del gobierno de la presidenta de la república, los valores que respalda al pueblo, como el no nepotismo y no reelección, son una realidad; se combate la corrupción y se ha mejorado el Sistema de salud.

Durante este periodo vendrá la ley de aduanas, el reajuste de la ley de amparo y reformas para fortalecer el cuidado de la salud, sobre todo la prohibición de la venta de vapeadores que perjudican la salud de las juventudes