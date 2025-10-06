Invitan a “Buu en el zoo”, un espectáculo alucinante en Ciudad Victoria

-Del 30 al 31 de octubre y el 1 de noviembre para todo público y el 2 de noviembre para niñas y niños

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 06 de 2025.- La Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas, invita a las familias a vivir la magia del Día de Muertos con el espectacular “Buu en el Zoo”, que tras el éxito de ediciones pasadas, regresa con mayor emoción en cuatro fechas, para llenarte de sorpresas y tradiciones en un ambiente único.

Eduardo Rocha Orozco, vocal de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas (CPBT) dejó que ante la gran demanda, ahora se dispondrá de cuatro días para que más gente pueda disfrutar del espectáculo, que se realizará en el Zoológico Tamatán de Ciudad Victoria.

“Se ampliaron las fechas y horarios para que más familias locales y visitantes puedan disfrutar del espectáculo, que tendrá un costo de $75 por persona, los boletos ya estarán a la venta en taquilla de martes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde, vayan por sus boletos ya que el cupo es limitado”, refirió el funcionario estatal.

También hay un día dedicado para los niñas y niños; es un recorrido especial de cuatro de la tarde a ocho de la noche, para las y los pequeños del hogar.

El Vocal de la Comisión de Parques, destacó el gran impulso que el gobernador Américo Villarreal Anaya le está dando a los parques del estado, mejorando los recintos en pro de las familias que los visitan.

Adelantó que ya se están preparando con una sociedad participaba y colaborativa para una “Mágica Navidad”, que también congrega a cientos de familias en un magno evento y donde se están preparando muchas sorpresas.