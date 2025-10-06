Inicia Torneo de Básquetbol INDE Tamaulipas 2025

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 06 de 2025.- Con un total de 44 juegos, arranca la jornada número uno del Torneo de Basquetbol INDE Tamaulipas, en la que participarán más de 400 basquetbolistas, desde la categoría infantil hasta veteranos

Por encomienda del gobernador Américo Villarreal Anaya, el INDE Tamaulipas ha impulsado este certamen como parte de su estrategia de reactivación deportiva de manera ordenada. Los encuentros se desarrollarán en la Unidad Deportiva Adolfo Ruiz Cortines, en la capital del estado.

El director general del Instituto del Deporte de Tamaulipas, Manuel Virués Lozano, informó que “El torneo incluye categorías 2018-2019, 2016-2017, 2014-2015, secundaria, preparatoria varonil, veteranos y libre, con una amplia representación de equipos”.

“Los partidos se llevarán a cabo en horarios vespertinos y nocturnos en las instalaciones de la Unidad Deportiva Adolfo Ruíz Cortines, durante varios días de la semana, sin interferir con los entrenamientos ni con otros torneos en curso”, afirmó.

Entre los planteles inscritos destacan La Salle, Leona Vicario, Mystics, Raptors, Pitbulls, Mustangs, Ateneo, Panteras, Ibero, Técnica 1, Team Demara, Normal, ULSA, Buhas, Valkirias, Cendi Jugaré, Abejas, Compadres, Bad Boys, Hawks, Coyotes, Espartanos y Astros.

Con estas acciones, el INDE Tamaulipas que dirige Manuel Virués Lozano, continúa fomentando la activación física con promoción del deporte en eventos deportivos locales, estatales, nacionales e internacionales.