Fortalece UPV capacitación de especialistas en energía eólica

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 06 de 2025.- Con la participación de 23 estudiantes, la Universidad Politécnica de Victoria (UPV), imparte la séptima edición del Diplomado en Mantenimiento de Generadores Eólicos, sumando a los 154 especialistas capacitados en las ediciones anteriores.

Othón Cano Garza, coordinador del diplomado por parte de la universidad, exhortó a los estudiantes a aprovechar este programa de formación especializada, único en América Latina, que se imparte en la UPV con el respaldo de la empresa Vestas.

Mencionó que el diplomado se fortalece cada vez más gracias a las tecnologías de vanguardia y los avances requeridos por la industria eólica, que aporta la empresa Vestas al producir energías limpias y sustentables para el medio ambiente.

Señaló que este curso, que consta de 120 horas de estudios teórico-prácticos, es impartido por personal de la universidad, como el maestro Leonel Maldonado Rivera y los ingenieros Gustavo Maldonado Rivera, Sergio Isauro Flores Vázquez y Gerardo Rodríguez Báez, quienes están certificados como instructores para brindar esta capacitación.

Cano Garza agradeció de manera especial al ingeniero Jorge Leonardo Razo, supervisor del Parque Eólico “Vicente Guerrero”, que opera Vestas México, empresa líder en el campo de la generación de energía eólica en el país.

Resaltó el compromiso de Vestas para apoyar el diplomado y extendió su agradecimiento al ingeniero Francisco José Nunes Dos Santos, Senior Operations Manager México North, y al ingeniero César Adrián Martínez Bermúdez, Operation Manager México North.

Subrayó que la institución es formadora del recurso humano que demanda la industria eólica del estado, en congruencia con las políticas públicas que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya y el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, enfocadas en desarrollar el capital humano que requiere la industria energética de Tamaulipas y de México.