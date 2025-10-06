Fortalece SET la formación docente en Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 06 de 2025.- Con el propósito de fortalecer las acciones académicas y administrativas de las instituciones dedicadas a la formación de docentes, la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) llevó a cabo el Encuentro del Espacio Común de Escuelas Formadoras de Docentes.

Igor Crespo Solís, subsecretario de Educación Media Superior y Superior, encabezó esta reunión en la que también participaron Ariadna Miguel Chávez Cobos, directora de Formación y Superación Profesional de Docentes, y Héctor Requena Guzmán, jefe del Departamento de Unidades UPN.

Durante el encuentro, se destacó la importancia de la coordinación interinstitucional y el trabajo conjunto entre las escuelas normales públicas, las unidades de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y el Centro de Actualización del Magisterio, con el objetivo de consolidar estrategias que impulsen la calidad educativa, la innovación pedagógica y la profesionalización docente en Tamaulipas.

La reunión contó con la participación de directores y representantes de las instituciones formadoras de docentes, así como del equipo académico y administrativo de la Dirección de Formación y Superación Profesional de Docentes, quienes reafirmaron su compromiso con la mejora continua de los programas educativos y el fortalecimiento de los procesos de formación inicial y continua del magisterio tamaulipeco.

“El trabajo colaborativo entre las instituciones es fundamental para seguir avanzando en la construcción de una educación de excelencia y en la preparación de los futuros maestros de Tamaulipas”, expresó Crespo Solís.

Destacó el compromiso de la Secretaría de Educación, bajo el liderazgo de Miguel Ángel Valdez García, y precisó que este tipo de encuentros permiten mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, con la finalidad de alcanzar niveles de calidad más altos y fortalecer a la educación como el motor de la transformación, de acuerdo con la visión del gobernador Américo Villarreal Anaya.