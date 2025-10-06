Fortalece Desarrollo Rural comercialización de productos artesanales

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 06 de 2025.- La Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, a través de la Dirección de Desarrollo Rural y Pymes, continúa fortaleciendo el apoyo a la producción artesanal local mediante el respaldo a las actividades productivas del personal de la escuela Camino de Luz del Sistema DIF.

Gracias a este esfuerzo, se elaboran productos artesanales de gran calidad como bolsas, pulseras, camisas bordadas, escobas, trapeadores, entre otros artículos que destacan por su creatividad, originalidad y manufactura 100% artesanal.

Así lo dio a conocer el director de Pymes Rurales, Hiram Pérez Gutiérrez, quien reiteró el compromiso de la dependencia con el desarrollo económico inclusivo y sostenible en zonas rurales.

Estos productos están disponibles para el público en general en la Isla de Productos Rurales “La Tamaholipeca”, ubicada en la planta baja de la Torre Bicentenario. Este espacio fue creado con el propósito de fomentar el consumo local y brindar una plataforma de comercialización digna para productores rurales y artesanos de la región.

El Director de Pymes Rurales dijo que en este espacio encontrarás artículos únicos, elaborados con dedicación y esmero, que reflejan la riqueza cultural y el talento de nuestras comunidades. Invitamos a la ciudadanía a visitar este punto de venta y a apoyar con su compra el trabajo de quienes, con sus manos, construyen un mejor futuro.