Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Podría Gattás ir por la gubernatura

En política nada es casualidad, y eso lo sabe y tiene claro el alcalde de Victoria Lalo Gattás. Forjado en la rudeza del golpeteo, la calumnia y hasta la persecución se ha mantenido firme en su carrera política. En su reciente informe de 4 años de Resultados, dejó en claro que su imagen de alcalde de la Capital de Tamaulipas está más fortalecida y con futuro ascendente.

La presencia de sus homólogos de Nuevo Laredo, Reynosa, Güemez, Altamira y Madero, cómo del Senador JR y diputados federales como Jesús Nader, Carlos Cantúrosas y Pepe Braña, es más que evidente.

En política nada está escrito, pero las buenas relaciones cuentan mucho para proyectos y aspiraciones que estarán disponibles en el 2028, de cara a la sucesión gubernamental. Y el alcalde Lalo Gattás ya es considerado en el equipo de Morena que ya teje fino, de norte a sur, el proyecto para dar continuidad al buen gobierno que está haciendo el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Independientemente de su perspectiva política, el alcalde capitalino sigue atendiendo la problemática del municipio apoyado siempre con su equipo de trabajo y su brazo fuerte, el Secretario del Ayuntamiento, Hugo Reséndez Silva. Así se suma a las actividades de los empleados de las diferentes áreas del municipio con obras que transforman en bien de los victorenses y es que, el trabajo en equipo siempre da los mejores resultados y se trabaja de la mano con la ciudadanía.

NOTAS CORTAS

1.- Por cierto, a la mitad del camino expuesto en el informe por el gobernador Américo Villarreal Anaya y celebrado el pasado primero de octubre en el teatro Amalia González Caballero de Castillo Ledón, vimos al alcalde victorense Lalo Gattás, acompañado de su distinguida esposa Lucy Rodríguez de Gattás y rodeado por figuras importantes de la política como: Arnulfo Rodríguez Treviño, Secretario General de la Sección 30 del SNTE; Ulises Ruíz Pérez, Secretario Particular del Profe Arnulfo; el alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz y la líder de la burocracia estatal Blanca Valles Rodríguez, entre otros. Todos ellos puntuales a la cita, escuchando atentos el informe.

2.- Hoy Ciudad Victoria esta de manteles largos, pues está cumpliendo 275 años de su fundación y se celebra con historia, cultura y tradición de una ciudad clave para el desarrollo y la transformación de Tamaulipas. Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.