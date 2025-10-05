Por: Raúl Terrazas Barraza

Investigación universitaria

Todas las acciones que desde la Rectoría de la Universidad Autónoma de Tamaulipas se lleven a cabo para impulsar la investigación e involucrar a los estudiantes en la ciencia, se convierten en una expresión pura para la obtención de conocimiento y, si a eso se agrega la posibilidad de que, sus resultados aporten soluciones a las necesidades de la comunidad en cualquier orden, ya sea a favor de individuos, la sociedad y el avance tecnológico, la institución logrará uno de sus grandes objetivos.

Hace dos semanas en el Gimnasio de la UAT Victoria, se llevó a cabo la primera jornada del Día de la Investigación hace apenas unos días se replicó en el Campus del Sur de Tampico, con la participación de un centenar de investigadores quienes expusieron los trabajos que tienen en proceso y que, permitirán en cada una de las disciplinas, tener elementos para influir a favor de la salud, la sustentabilidad, humanidades, artes e ingenierías.

Es preciso mencionar que, los investigadores con que cuenta la UAT en todas las Unidades Académicas y Facultades, están en la búsqueda permanente de alumnos que quieran desarrollar incursionar en la investigación, en el entendido de que, les dará un plus en el aprendizaje ya que, entre más trabajos de investigación, más seguridad profesional y sus aportaciones a la sociedad les colocarán como precursores de acciones que transforman.

En el Día de la Investigación en el Campus Sur, fueron instalados más de 20 estands de las Facultades de aquella zona y en ellos se expusieron los avances de los trabajos que llevan a cabo y que, responde a las líneas establecidas en cada una de ellas, de manera que, fue muy marcada la participación de los jóvenes a quienes respaldan paso a paso los investigadores de las instituciones y sus docentes.

En el Día de la Investigación de Tampico, también se llevaron a cabo, como en el Campus Centro, charlas de investigadores, talleres y exposiciones interactivas, mediante las cuales se busca jalar la atención de los asistentes al evento a subirse al tren de la investigación como una alternativa de aprendizaje y conocimiento, porque aportará más herramientas en su formación.

El Secretario de Investigación y Posgrado de la UAT, Doctor Fernando Leal Ríos, estuvo con la representación del Rector, médico Dámaso Anaya Alvarado para la inauguración del Día de la Investigación en el Campuso Sur e hizo ver la determinación rectoral para que se haya investigación científica, divulgarla y de esa manera contribuir con la sociedad y sus organizaciones o empresas.

El funcionario de la alta dirección de la Universidad, consideró que la organización del Día de la Investigación, es una forma de invitar a las y los estudiantes para acercarse a la ciencia generada en la UAT, porque es la mejor oportunidad que permite transformar el entorno y desde luego a ellos como protagonistas de cambios y mejores resultados de las actividades humanas, sociales y económicas.

La UAT tiene en marcha una investigación sobre la dinámica del ciclo hidrológico de la región centro de Tamaulipas, con la finalidad de obtener información sobre el movimiento de las masas de agua y los factores que provocan las sequías prolongadas que tanto afectan a la población y a la producción.

El responsable del proyecto, Doctor René Ventura Houle de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, dijo que, a partir del estudio se mide agua de lluvia, aguas subterráneas y aguas superficiales, para comprender la dinámica, comportamiento y variaciones de almacenamiento del vital líquido.

El proyecto se denomina, Uso de isótopos estables de oxígeno e hidrógeno para el estudio de los procesos hidrológicos en el ciclo del agua en Tamaulipas y tiene como puntos de observación las cuencas del Río Soto la Marina y del Río Guayalejo, con este método se precisa el comportamiento del oxígeno e hidrógeno para descifrar la dinámica del ciclo hidrológico.

La investigación la Facultad de Ingeniería y Ciencias del Campus Victoria, busca documentar los fenómenos climáticos y garantizar el suministro de agua para todos los usos, además de aportar datos futuras investigaciones del tema.

Los otros

En todos los municipios de la entidad se realizan actividades culturales y, eso es bueno, porque permite a la ciudadanía disfrutar de música, danza, teatro y canto, actividades que propicia la reunión de la sociedad para su esparcimiento.

Desde San Nicolás hasta las grandes ciudades de la entidad, se habla del impacto positivo que tiene el Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano que fue inaugurado por el Gobernador del Estado, Doctor Américo Villarreal Anaya y su esposa la Doctora María de Villarreal, en la Ciudad y Puerto de Tampico este fin de semana y que, perdurará por su edición 2025 hasta el día 12 de este mes.

El Festival, es producto de la organización del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes que tiene a su cargo el nuevoladerense Héctor Romero Lecanda.

El responsable del Registro Federal de Electores, licenciado José de Jesús Arredondo Cortés, anunció que el año venidero, las y los tamaulipecos podrán tramitar credencial de elector digital, misma que, convivirá con la versión física tradicional, porque el INE tiene previsto implementar el cambio de manera gradual dentro de la Estrategia Nacional de Transformación Digital.

Con la credencial digital, se dará un paso firma para modernizar el sistema de identificación ciudadana y ofrece ventajas de accesibilidad, seguridad y reconocimiento para trámites oficiales. Tendrá para ser usada en México como en el extranjero, la incorporación de códigos QR de alta densidad, tinta reactiva y elementos ópticos variables, medidas que dificultarán su falsificación.

