Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Cambios en la Fiscalía Estatal

Se termina el tiempo para Irving Barrios Mojica, han pasado ya casi 8 años de su periodo como Fiscal en Tamaulipas y como en todo, no hay plazo que no se cumpla y ni fecha que no se llegue, por lo que antes de que termine este mes de octubre o más tardar el otro, seguramente tendremos muy claro quién lo va a sustituir; por eso de buena fuente nos dicen que ya hay movimientos en la entrega-recepción de ese puesto.

Muy pronto tendremos nuevos nombres, no solo en la Fiscalía General de Tamaulipas, también los tendremos en las Fiscalías Especializadas y en las Agencias de Ministerio Público Estatales y Federales. En todo ese sector habrá baraja nueva, ya era tiempo, se acaban así ocho largos y tristes años del cabecismo.

Todo esto también va a aclarar la verdad en el caso de Ernesto Vázquez Reyna en la Fiscalía General de la República en Reynosa, quien también hizo temblar al estado y debemos saber pronto qué fue lo que pasó. Urge ya soluciones en materia de Justicia Federal en Tamaulipas, todos los días nos enteramos de casos sangrientos y hostiles contra la ciudadanía, por lo que esperemos que con los cambios que se vienen pronto esto se termine.

Y hablando precisamente de cambios, los que se dieron recientemente en la SET, podemos afirmar que muy acertada la decisión de las autoridades educativas al designar como titular de Educación Elemental a la Mtra. Martha Alicia Ortiz Ríos, destacada por su trayectoria profesional, con vasta experiencia y conocimiento de las necesidades educativas.

Su pasión siempre ha sido transformar la educación desde los espacios en donde se ha desarrollado, iniciando como Educadora, Directora, Supervisora, Jefa de Sector, Jefa del Departamento de Educación Preescolar en el año 2002 al 2006, en donde ha impulsado a las maestras a prepararse para poder brindar lo mejor a los alumnos; llevando a cabo infinidad de proyectos educativos, en donde se ha dado a conocer su gran liderazgo en el ámbito educativo.

Es importante reconocer que también es una participante activa en las luchas sindicales, por lo que sin lugar a dudas, podemos asegurar que la educación en estos niveles esta en excelentes manos. Enhorabuena maestra.

NOTAS CORTAS

1.- El viernes por la noche se abrió el telón en todo Tamaulipas, pues arrancó la XXXII edición del Festival Internacional de la Costa del Seno Mexicano. Evento que enaltece el arte, la identidad y el talento que distinguen a nuestro estado. El gobernador Américo Villarreal Anaya y la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, Dra. María de Villarreal, encabezaron lo inauguración en el Puerto Jaibo de Tampico, a lado de la alcaldesa Mónica Villarreal, marcando el inicio de una gran celebración que llegará a los 43 municipios del estado.

2.- Todo esta listo y preparado para que se lleve a cabo la Cabalgata de la FMVZ que celebrará su 68 Aniversario, por lo que esta Facultad y la UAT vienen invitando a toda la comunidad a participar a la tradicional cabalgata con motivo de su fundación. 18 de octubre es la cita, salida: Hospital Veterinaria de Grandes Especies en Ciudad Victoria, en punto de las 11:00 horas. Así que si te gusta montar, cabalgar o trotear en caballo estas invitado.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.