Semilla de frijol tamaulipeco se integra al programa Alimentación para el Bienestar     

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 04 de 2025.- Como parte de las acciones del programa Fomento a la Producción Rural 2025, que impulsa la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, se realizó la entrega de 24.6 toneladas de semilla de frijol, insumo que será integrado al programa federal Alimentación para el Bienestar.

El subsecretario de Desarrollo Agrícola, Eliseo Camacho Nieto dijo que esta acción se lleva a cabo en coordinación con la presidenta municipal de Abasolo, Yazmín Alejandra Saldaña Pérez, quien ha sido una aliada clave en la implementación de estrategias de desarrollo rural y atención alimentaria en la región.

El programa Alimentación para el Bienestar tiene como objetivo favorecer el acceso a alimentos nutritivos y de calidad para mujeres de entre 50 y 64 años de edad que habiten en el Estado de México y se encuentren en situación de pobreza, pobreza extrema o carencia por acceso a la alimentación, así como para personas que enfrenten situaciones de contingencia.

A través de la entrega de canastas alimentarias y servicios integrales para el bienestar, se busca garantizar una mejora sustancial en la calidad de vida de estos sectores de la población.

Con la inclusión de esta semilla tamaulipeca en el programa, se refuerza la visión integral de fortalecer la producción rural y la seguridad alimentaria, impactando directamente en el bienestar de las comunidades más vulnerables.

El funcionario señaló que la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura reafirma su compromiso de trabajar de manera coordinada con los municipios, el gobierno federal y la sociedad, para seguir construyendo un campo más productivo, justo y solidario.