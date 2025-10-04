Promueven Embajadores por la Paz una cultura de prevención en las escuelas

Matamoros, Tamaulipas.– Octubre 04 de 2025.- Con la finalidad de promover una cultura de prevención y una respuesta eficaz ante emergencias médicas en las escuelas de educación básica, se crea el proyecto Embajadores por la Paz, como resultado de la colaboración entre la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) y la Cruz Roja Mexicana, Delegación Matamoros.

María del Carmen Abrego González, coordinadora de Innovación Educativa y Proyectos Estratégicos de la SET, señaló que a través de este proyecto se formarán alumnas y alumnos en primeros auxilios, con el fin de impulsar entornos escolares más seguros, capacitados y con una mayor capacidad de respuesta ante emergencias médicas.

“Con este proyecto buscamos inicialmente sensibilizar, formar y concientizar a nuestras alumnas y alumnos sobre lo importante que es la prestación de los primeros auxilios de manera oportuna. Una vez concluida su capacitación, nuestros Embajadores por la Paz estarán en posibilidad de aplicar su aprendizaje en su escuela, núcleo familiar y comunidad”, expresó.

Abrego González explicó que este proyecto piloto se desarrolla a través de un entrenamiento compuesto por cuatro ejes temáticos, impartidos en módulos semanales.

Durante la primera semana se abordó el tema Introducción a los Primeros Auxilios. En la segunda semana, se capacitó a las y los alumnos en la práctica de la maniobra de Heimlich y Reanimación Cardiopulmonar (RCP). Para la tercera semana se tiene previsto el tema Atención de Heridas y Fracturas, y se concluirá durante la cuarta semana con pláticas sobre Apoyo Psicosocial y Respuesta en Situaciones de Emergencia.

Es importante resaltar que la creación de Embajadores por la Paz atiende lo dispuesto en las Leyes de Seguridad Escolar y General de Educación, así como en el Plan Estatal de Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Abrego González compartió que las escuelas participantes en este proyecto piloto son: la Secundaria Técnica N.° 96 Profesor Emilio Sandoval González; la Secundaria Técnica N.° 77 C.P. Ramiro González de Hoyos; la Secundaria General N.° 64 Rosalinda Guerrero Gamboa; y la Secundaria General N.° 11 Prof. Hilario Jasso de la Cruz.

Destacó de manera especial la iniciativa y disposición de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Matamoros, para el desarrollo de este proyecto, y confió en que, a la luz de los resultados que se obtengan, exista la posibilidad de replicarlo en otros municipios de la entidad.

Finalmente, resaltó que estas acciones son posibles gracias al respaldo del secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, en sintonía con la política educativa que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya.