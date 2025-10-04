Adolescentes reynosenses en conflicto con la Ley Penal ganan primer lugar nacional en “Somos el Cambio” 2025

-Con su proyecto ‘’Librito Feliz’’, el Centro Regional de Ejecución de Medidas para Adolescentes en el municipio de Reynosa obtuvo el primer lugar a nivel nacional en ‘’Somos el Cambio’’ 2025

Reynosa, Tamaulipas.- Octubre 04 de 2025.- Por octava ocasión, el Centro Regional de Ejecución de Medidas para Adolescentes del municipio de Reynosa obtuvo el primer lugar a nivel nacional en la convocatoria ‘’Somos el Cambio’’ 2025, una iniciativa desarrollada en conjunto con la Fundación Educar Uno A.C. y el Órgano Desconcentrado Prevención y Readaptación Social que durante 10 años ha contado con la participación de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT).

En esta edición, agrupaciones de 25 entidades de la república presentaron proyectos siguiendo una metodología basada en cuatro palabras: siente (identifica aquello que te gustaría cambiar); imagina (diseña la propuesta de solución); haz (implementa un plan de trabajo, involucrando el mayor número de personas); y comparte (comunica sus logros y resultados).

Con su proyecto ‘’Librito Feliz’’, seis adolescentes que cumplen medidas no privativas de la libertad, bajo la guía de la directora del centro y su maestro de carpintería, beneficiaron a planteles como el Centro de Asistencia Infantil Comunitario (CAIC) Nuevo México; el Jardín de Niños Alberto Carrera Torres y la Escuela Primaria Santos Guzmán Treviño, mediante la donación de libreros elaborados con madera reciclada e iluminación LED.

Sus creaciones fueron entregadas con ejemplares de lecturas infantiles, cumpliendo el objetivo principal del proyecto: fomentar la mejora del entorno con acciones que involucren temas como educación, arte, cultura, infraestructura, medio ambiente, salud, deporte y valores de conducta.

En representación del secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Carlos Arturo Pancardo Escudero, la directora de Ejecución de Medidas para Adolescentes (DEMA), Maribel Leticia García Barrientos entregó un reconocimiento al personal del centro que participó en esta actividad y logró sumar una victoria más para la entidad.