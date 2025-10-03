Estatales

Fortalece extensionismo agrícola cadenas productivas en Tamaulipas 

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 03 de 2025.- Con el objetivo de fortalecer las acciones de acompañamiento técnico en el campo, el subsecretario de Desarrollo Agrícola, Eliseo Camacho Nieto, presidió la reunión de evaluación de los trabajos de desarrollo de capacidades que llevan a cabo los técnicos extensionistas con las y los productores de diversas cadenas agroalimentarias.

Durante el encuentro, se contó con la participación de 18 técnicos extensionistas que brindan acompañamiento a las cadenas productivas de maíz, pitaya, caña de azúcar, mango, nopal, hortalizas y frijol.

El subsecretario destacó que estas evaluaciones permiten dar un seguimiento puntual y efectivo a las actividades realizadas en campo, además de identificar avances, retos y áreas de oportunidad en los procesos de capacitación y transferencia de conocimientos hacia las y los productores.

“El extensionismo es una herramienta fundamental para el desarrollo rural. A través de estas reuniones, evaluamos el impacto del trabajo técnico y fortalecemos las capacidades locales para lograr una agricultura más productiva y sostenible”, subrayó Camacho Nieto.

En la sesión estuvieron presentes Sergio López, director de Extensionismo Agrícola; Ángel Parra Trejo, de la cadena caña de azúcar; Félix Rodríguez, frijol; Fernando Guerrero, maíz; Jaime González, azúcar; Nubbia Gámez, cadena frijol; Dolores Mata Ruiz, cadena de maíz; José Guadalupe. Barrientos, hortalizas; Jaime Lara, nopal, y Fernando Ruiz, cadena de pitaya.

