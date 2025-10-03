Entrega SEDENER becas TC Energía para impulsar formación académica

Altamira, Tamaulipas.- Octubre 03 de 2025.- Como parte del compromiso de seguir impulsando la formación académica de los jóvenes tamaulipecos, el secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez hizo entrega de 25 becas TC Energía en el sur del estado.

Estuvieron presentes, el presidente municipal de Altamira, Armando Martínez Manríquez, y el vicepresidente de Relaciones Externas de TC Energía, Rafael García Córdova, los cuales refrendaron su apoyo en estas actividades en beneficios de los estudiantes.

Durante su intervención, el Secretario Ángel Jiménez exhortó a los beneficiarios a aprovechar esta oportunidad, prepararse con disciplina y visión de futuro, destacando que la educación es la base para transformar las condiciones de vida de las familias y la sociedad en general.

Asimismo, reconoció la voluntad de la empresa para establecer sinergias con el sector público, generando un impacto positivo en la formación de nuevas generaciones.

“Este es el momento de su preparación, el cual les abrirá la puerta para consolidar en un futuro cercano una trayectoria profesional sólida y con gran impacto para Tamaulipas y el país”, expresó.

Por último, dijo que el Gobierno de Tamaulipas liderado por el gobernador Américo Villarreal, reitera su compromiso de seguir trabajando en conjunto con el sector privado y académico, en beneficio de la juventud tamaulipeca y del desarrollo sostenible de la región.